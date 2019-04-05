Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 01:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В местные бюджеты за первый квартал поступило почти на 18% больше - ГФС
23:42 04.04.2019 |
В местные бюджеты за январь - март 2019 года поступило 59,9 млрд грн платежей, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.
"В январе-марте 2019 года в местные бюджеты поступило 59,9 млрд грн платежей, которые контролируются ГФС. Это на 17,6%, или на 9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.
В марте в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 19,5 млрд грн, по сравнению с мартом прошлого года поступления выросли на 8%, или на 1,5 млрд грн.
За январь - март 2019 года в сводный бюджет поступило 60 млрд грн налога на доходы физических лиц, это на 22,6%, или на 11,1 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Поступления налога на доходы физических лиц в марте составили 21,3 млрд грн. По сравнению с мартом прошлого года эти поступления возросли на 22%, или на 3,8 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
|Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
|Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского
|Как Коломойский будет строить партию «Слуга народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В местные бюджеты за первый квартал поступило почти на 18% больше - ГФС
|Госгеокадастр внедрил новую онлайн-услугу для землеустроителей
|Ассоциация «Русская сталь» попросила снять эмбарго с некоторых украинских промтоваров
|Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
|Доход мобильных операторов от интернета в 2018 году впервые выше «голоса»
|22 компании-поставщика питания для армии оштрафовали за сговор на тендерах
Это интересно
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
|Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги