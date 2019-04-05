В местные бюджеты за первый квартал поступило почти на 18% больше - ГФС

В местные бюджеты за январь - март 2019 года поступило 59,9 млрд грн платежей, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.

"В январе-марте 2019 года в местные бюджеты поступило 59,9 млрд грн платежей, которые контролируются ГФС. Это на 17,6%, или на 9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В марте в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 19,5 млрд грн, по сравнению с мартом прошлого года поступления выросли на 8%, или на 1,5 млрд грн.

За январь - март 2019 года в сводный бюджет поступило 60 млрд грн налога на доходы физических лиц, это на 22,6%, или на 11,1 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступления налога на доходы физических лиц в марте составили 21,3 млрд грн. По сравнению с мартом прошлого года эти поступления возросли на 22%, или на 3,8 млрд грн.