Госгеокадастр внедрил новую онлайн-услугу для землеустроителей

На веб-ресурсе электронных услуг Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра стала доступной услуга по оформлению справки о наличии земель и распределении их по собственникам и землепользователям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на информацию Госгеокадастра.

"Отныне для сертифицированных инженеров-землеустроителей на веб-сервисе e.land.gov.ua доступна услуга по оформлению справки о государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их по собственникам земель, землепользователям, угодьям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга доступна только для сертифицированных инженеров-землеустроителей при условии идентификации через квалифицированную электронную подпись (КЭП) или электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Справка о государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их по собственникам земель, землепользователям, угодьям является документом, который включается в состав проекта землеустройства по отводу земельного участка.