Ассоциация «Русская сталь» попросила снять эмбарго с некоторых украинских промтоваров

Владимир Лисин

Ассоциация "Русская сталь" попросила правительство России снять запрет на ввоз некоторых украинских промтоваров, которые попали под российские санкции в конце прошлого года.

В правительство направлено письмо от имени президента организации Владимира Лисина.

Эмбарго создало трудности для российских металлургов - они столкнулись с дефицитом некоторых позиций, например, мелких запчастей к оборудованию, в том числе насосному, сообщил "Интерфакс".

Заменить товары, оказавшиеся в черном списке, трудно, - либо сложно найти новых поставщиков, либо их слишком далеко везти, поясняют в ассоциации.

В конце прошлого года Россия ввела новый запрет на ввоз ряда товаров с Украины, в основном промтоваров. По оценке Минэкономразвития РФ, запрещен импорт на $510 млн на конец 2018 г. Общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 г. составил $4,9 млрд. Под запретом оказались товары, произведенные в Украине, а также ввозимые через ее территорию.

Ассоциация "Русская сталь" была создана в 2001 г. ведущими металлургическими компаниями России для координации усилий по защите интересов российских металлургов. Ассоциация объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, сообщается на сайте организации.

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна и около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Практически все участники ассоциации являются градообразующими предприятиями.