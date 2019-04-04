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22 компании-поставщика питания для армии оштрафовали за сговор на тендерах
17:45 04.04.2019 |
Антимонопольный комитет оштрафовал 22 из 24-х компаний, которые участвовали в тендерах Минобороны на поставку питания для армии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила госуполномоченная АМКУ Агния Загребельская.
"Общий размер штрафа, который был наложен на указанные компании, составляет 869 млн 265 тыс. 648 грн", - написала она.
По ее словам, в совершении нарушения были признаны виновными следующие компании: ООО "Визит" (97,4 млн грн), ООО "Укрпродакорд ОР" (204,4 млн грн), ООО "Военторг" (363,9 млн грн), ООО "Геус-групп" (более 1 млн грн), ООО "Продвсесвит" (более 1 млн грн), ООО "Время мечты" (более 1 млн грн), ООО "Транс Логистик Центр" (6 млн грн), ООО "Ректан" (более 1 млн грн), ООО "Латорица-Темп" (22 млн грн), ООО" Валета С" (1,3 млн грн), ООО "Сбалансированное питание" ( 1,3 млн грн), ООО "ПКФ "САВА" или ООО "Страттон Сильвер" (2 млн грн ), ООО "Региональная кейтеринговая компания" (7,4 млн грн), ООО "Страттон ИНФО" или ООО "Авика" (более 2 млн грн), ООО "Арта групп" (1,7 млн грн), ЧП "Артек-Союз" (22,8 млн грн), НПФ "Исток-Днепр" (2,8 млн грн), ООО "Статпостач" (1,7 млн грн), ООО "Ольмира" (680 тыс. грн), ООО "Интера" (более 1 млн грн), ООО "Пирятинский деликатес" (93,8 млн грн), ООО "Импел Гриффин Групп" (32,5 млн грн ).
Как пояснила госуполномоченная АМКУ, речь идет о 7 тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных Сил с ожидаемой стоимостью более 2,5 млрд грн.
"Участниками указанных тендеров было отозвано более 70 тендерных предложений, несмотря на то, что предложения последних были наиболее экономически выгодными и могли были быть определены победителями заказчиком", - отметила Загребельская.
В результате отзыва более экономически выгодных предложения победителями были признаны компании с большей ценой, отметили в АМКУ.
Также комитет установил, что некоторые из указанных компаний имеют много общего: общий адрес и сотрудников, средства связи и IP-адреса, их действия совпадали по времени. Также они арендовали одно и то же имущество для осуществления своей деятельности и похожие документы для участия в торгах и тому подобное.
По словам Загребельской, комитет также выделил в отдельное производство материалы по закупке, в которой принимали участие компании: ООО "Комплекс" Рико ", ООО" Пирятинский деликатес "и КНУ им. Шевченко. Относительно этих компаний будет проведено дополнительное расследование.
Еще в отношении 10 компаний и их доходов АМКУ не имел информации. Это: ЧП "Сбалансированное питание", ООО "Продвсесвит", ООО "Статпостач", ООО "Арта групп", ООО "Авика", ООО "Геус Групп", ООО "Валета С", ООО "Ольмира", ООО "ПКФ "Савва", ООО "Время желаний".
"Учитывая отсутствие указанной информации в АМКУ на момент принятия решения, штраф за каждое нарушение на указанные компании был наложен в размере 340 тысяч гривень - 339 тысяч 999 гривень", - резюмировала госуполномоченная АМКУ.
Больше информации - в презентации АМКУ.
Напомним, в новом законе о публичных закупках остался строгий запрет на участие в закупках в течение трех лет тем фирмам, которые АМКУ внес в "черный реестр" из-за сговора на тендерах.
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