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ГФС рассчитывает на расширение своих полномочий по взысканию налогового долга
15:46 04.04.2019 |
Государственная фискальная служба (ГФС) лишена механизмов по взысканию налогового долга, сумма которого достигла 107,2 млрд грн, поэтому разработала изменения в Налоговый кодекс Украины по расширению полномочий налоговых органов в этом направлении, сообщил и.о. заместителя главы ведомства Евгений Бамбизов.
"Объемы налогового долга достигают 10% от доходной части госбюджета на текущий год. На сегодня это 107,2 млрд грн. И сумма постоянно растет. Причина - ГФС лишена любых действенных, установленных законом механизмов по взысканию долга", - написал Е.Бамбизов в соцсети Facebook.
При этом, по его словам, ГФС разработала ряд законотворческих инициатив по внесению изменений в Налоговый кодекс, которыми, в частности, предлагает расширить полномочия налоговых управляющих по взысканию налогового долга и сократить срок налогового требования с 60 до 30 дней, отметил он в блоге для интернет-издания "ЛИГА.net".
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГФС, законопроект находится на рассмотрении Министерства финансов.
Е.Бамбизов указывает на необходимость увеличить срок исковой давности таких дел с трех до шести лет. "Судовые рассмотрения могут тянуться не один год, во-вторых, сегодня каждый налоговый руководитель ведет по 400-700 дел. Это огромная нагрузка", - отметил он.
Помимо этого, по его словам, ГФС рассчитывает расширить полномочия налоговых управляющих и отменить практику обращения в суд со стороны ГФС относительно любых взысканий, предусмотреть взятие под залог имущества налогоплательщика, если он обжалует решение ГФС в суде.
Если у налогоплательщика нет таких активов, предлагается арестовывать в качестве обеспечения по налоговому долгу счета предприятия и останавливать расходные операции, за исключением заработной платы и социальных выплат.
По данным Е.Бамбизова, 39 млн грн из 107,2 млн грн общей суммы налогового долга не обеспечены активами.
При этом, отметил он, некоторые компании-должники пользуются возможностью проводить транзакции после завершения операционного времени по более высокому банковскому тарифу, таким образом уходя от списания налогового долга. Избежать этого позволит механизм взыскания долгов по инкассовым поручениям с банковских счетов должников, о чем уже разработаны соответствующие приказы. Они находятся на согласовании.
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