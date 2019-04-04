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В январе-марте ФГИ получил 184 млн гривен от продажи объектов малой приватизации
14:04 04.04.2019 |
В январе-марте Фонд государственного имущества (ФГИ) получил 184 млн гривен от продажи объектов малой приватизации.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"За первый квартал 2019 от приватизации поступило 184 млн гривен. Это в 5,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - написал он.
За март от продажи объектов малой приватизации ФГИ получил 34 млн гривен.
Также он отметил, что за все время малой приватизации, которая стартовала осенью 2018 года, госимущества было продано почти на 450 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ранее в январе ФГИ утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации.
В общем в перечне 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.
В 2018 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 255,77 млн гривен от приватизации государственного имущества.
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