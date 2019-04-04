В 2018 бизнес вернул в Украину $0,5 млрд в виде иностранных инвестиций

В 2018 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, составил 500 млн долларов.

Об этом свидетельствует оценка Национальным банком так называемых round tripping инвестиций, которые являются предварительно выведенными за границу средствами украинского бизнеса, передают Українські Новини.

Указанная сумма составляет 20,6% от общего объема ПИИ в Украину в 2018 году.

Такие операции украинского бизнеса преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию.

Всего в течение 2010-2018 годов объем средств резидентов, которые были выведены за границу, а затем возвращены в Украину как иностранные инвестиции, составил 8,4 млрд долларов или 22% от общего объема ПИИ за этот период.

Наибольшие объемы round tripping инвестиций наблюдались в течение 2010-2013 годов, когда они составляли около трети от общего объема ПИИ.

В 2014-2015 годах после политических изменений и начала военных действий на Востоке по таким операциям наоборот произошел отток средств из Украины.

В 2016 - 2018 годах чистый приток средств по таким операциям постепенно восстановился.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк публикует данные по round tripping инвестиций ежегодно.