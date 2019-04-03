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За январь-март поступления в сводный бюджет выросли на 14,2% до 259,8 млрд гривен
14:02 03.04.2019 |
За январь-март поступления в сводный бюджет выросли на 14,2% до 259,8 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
Это на 37 млрд гривен превышает соответствующий показатель прошлого года.
В государственный бюджет в январе-марте обеспечено поступление 236,9 млрд гривен, что на 28 млрд гривен, или на 13,4% превышает поступления января прошлого года.
Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-марте 2019 поступило 141,9 млрд гривен.
Это на 12,5% или на 15,7 млрд гривен превышает прошлогодний показатель.
Таможенных платежей поступило 75,6 млрд гривен , что на 0,7 млрд гривен, или на 1% больше, чем за январь-март 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, поступления в сводный бюджет в январе 2018 сократились на 3,2%, или на 2,2 млрд гривен до 65,8 млрд гривен против 68 млрд гривен в январе 2017.
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