За январь-март поступления в сводный бюджет выросли на 14,2% до 259,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Это на 37 млрд гривен превышает соответствующий показатель прошлого года.

В государственный бюджет в январе-марте обеспечено поступление 236,9 млрд гривен, что на 28 млрд гривен, или на 13,4% превышает поступления января прошлого года.

Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-марте 2019 поступило 141,9 млрд гривен.

Это на 12,5% или на 15,7 млрд гривен превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 75,6 млрд гривен , что на 0,7 млрд гривен, или на 1% больше, чем за январь-март 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, поступления в сводный бюджет в январе 2018 сократились на 3,2%, или на 2,2 млрд гривен до 65,8 млрд гривен против 68 млрд гривен в январе 2017.