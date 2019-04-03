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USAID открывает в Украине бизнес-инкубаторы по поддержке технологических стартапов
09:55 03.04.2019 |
Агентство США по международному развитию (USAID) запустило проект «eō Бизнес-инкубаторы», целью которого является развитие технологических стартапов в IT-сфере, науке, инженерии, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтическом секторе.
Как заявили организаторы в ходе презентации бизнес-инкубатора в Киеве, изначально планируется, что отобранные стартапы также примут участие в экспертных сессиях с предпринимателями и инвесторами со всего мира и пройдут четырехмесячный курс обучения по вопросам создания и ведения успешного бизнеса.
Как отметил один из сооснователей проекта Чарльз Вайтхед, идея состоит в том, чтобы соединить украинских и зарубежных менторов вместе, чтобы они сфокусировались на индивидуальных особенностях того или иного стартапа.
По его словам, отличительной особенностью данного проекта является то, что бизнес-инкубаторы будут работать в американском стиле, что должно положительно сказаться на дальнейших результатах.
«Будет происходить не просто обучение, как вести бизнес, а как быть конкурентоспособными на мировом рынке», - сказал он.
Планируется, что второй инкубатор будет открыт вскоре в Харькове, а всеукраинская презентация «eō Бизнес-инкубаторов» также пройдет в Днепре, Львове и Одессе.
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