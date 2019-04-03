Крупнейшие налогоплательщики за 3 мес. увеличили уплату налогов менее чем на 2%

Крупнейшие налогоплательщики в январе-марте 2019 года уплатили 78,3 млрд грн налогов, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков.

"Значительную долю составил налог на добавленную стоимость, который составляет 36,4 млрд грн. Также в разрезе основных налогов стоит отметить налог на прибыль - 19,3 млрд грн и акцизный налог с произведенных товаров - 12,4 млрд грн", - указывается на сайте ведомства во вторник.

Наибольшие отчисления обеспечили крупнейшие налогоплательщики Киева - 58,6 млрд грн, Днепра - 7,5 млрд грн, Харькова - 5,1 млрд грн, Запорожья - 3 млрд грн.

При этом доля отчислений крупного бизнеса из общей суммы платежей в госбюджет по итогам трех месяцев этого года составила 54,3%, отмечает Офис.

Ведомство отмечает рост на 26,4% поступлений от налога на доходы физлиц (НДФЛ) за указанный период по сравнению с прошлогодним показателем - до 3,2 млрд грн. Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 22,6% - до 14,2 млрд грн, от военного сбора - на 22,6% - до 1,3 млрд грн, свидетельствуют данные Офиса.

Как сообщалось, госбюджет в январе-марте 2019 года недовыполнен по доходам на 4,9%, его доходы составили 210,5 млрд грн. Налоговые поступления составили почти 96,5 млрд грн, что на 7,8% ниже плана.