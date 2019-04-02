Экспорт формирует около 50% ВВП - Кубив

Развитие экспорта является ключевым приоритетом для Украины ведь он формирует около 50% ВВП.

Как сообщает Укринформ, об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, комментируя обсуждение во время Третьего очередного заседания Совета по Международной торговле.

"Экспорт формирует около 50% ВВП, а его развитие является ключевым приоритетом для Украины. За несколько лет мы смогли: заключить три соглашения о свободной торговле с 2014 года с ЕС, Канадой и Израилем. Переориентировать экспорт, чтобы 42,6% направить в ЕС и существенно уменьшить долю экспорта на российский рынок. Разработать и принять четкую Экспортную стратегию Украины и значительно усилить торговлю с такими важными торговыми партнерами, как Турция, Китай, Индия, Египет, США", - написал Кубив.

Он отметил, что в течение последних лет была успешно презентована Украина на международных экспортных выставках в китайском Шанхае и создан впечатляющий Национальный стенд для Экспо-2020 в Дубае, обеспечено приобретение членства Украины в Региональной Конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, чтобы стимулировать переработку в Украине и улучшена позиция Украины в рейтинге Doing Business, где занимаем 71 строчку вместо 112-й в 2014 году.

Также, по его словам, было проведено 65 межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству за 3 года, включая совершенно новые как с Государством Катар, а также возобновлена работа таких, которые не собирались 4-6 лет. Кроме этого была обеспечена поддержка украинских производителей сельхозтехники по программе частичной компенсации стоимости такой техники. Это способствует развитию агроиндустрии, которая является одним из самых мощных секторов экономики Украины.