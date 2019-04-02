Украине необходимо выплатить $4,4 млрд по внешним долгам до 2020, - Минфин

Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 120 млрд гривен, или 4,4 млрд долларов (по курсу Национального банка на 1 апреля) по внешним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

В том числе Украине необходимо погасить внешние долги на 88,32 млрд гривен и обслужить на 32,5 млрд гривен (3,25 млрд долларов и 1,19 млрд долларов соответственно по курсу НБУ).

Во втором Украине необходимо погасить внешние долги на 44,66 млрд гривен и обслужить на 6,43 млрд гривен, в 3-м квартале - 38,5 млрд гривен и 20,63 млрд гривен, и в 4-м квартале - 5,16 млрд гривен и 5,44 млрд гривен соответственно.

В 2020 Украине необходимо выплатить по внешним долгам 178,60 млрд гривен или 6,6 млрд долларов (по курсу НБУ).

На обслуживание внутреннего долга до конца текущего года Украине необходимо потратить 214,95 млрд гривен, из которых 149,96 млрд гривен - погашение и 65 млрд гривен - выплата процентов.

В целом до конца текущего года на обслуживание госдолга необходимо 335,78 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов, против 2 171,92 млрд гривен, или 78,25 млрд долларов месяцем ранее.