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Чешская компания хочет запустить поезд в Украину
08:59 02.04.2019 |
Частная чешская железнодорожная компания RegioJet хотела бы наладить ж/д сообщение с Украиной, запустив поезд в Мукачево.
Это следует из слов начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александра Красноштана, сказанных в интервью ЦТС.
На вопрос о том, готова ли УЗ пускать на свою инфраструктуру частных перевозчиков, А. Красноштан ответил утвердительно, добавив, что от зарубежных частных ж/д компаний поступали соответствующие обращения. Одна из таких компаний - RegioJet.
"У нас уже была встреча с одним из перевозчиков - RegioJet, у них есть большая заинтересованность ездить в Мукачево", - сообщил Красноштан.
Также начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ напомнил, что на следующей неделе состоится пробный рейс по маршруту Мукачево-Кошице: "Второго апреля будет тестовая поездка этого поезда. Мы еще раз отработаем все технические детали со словацкой стороной и начнем осуществлять этот рейс с девятого июня".
Как уже писал ЦТС, на маршруте Мукачево-Кошице будет работать словацкий подвижной состав.
RegioJet, также осуществляющий автобусные перевозки, с 15 апреля прошлого года приступил к выполнению рейсов в Прагу из Ужгорода и Мукачево по комбинированной схеме - автобусом с пересадкой на поезд. Автобус довозит пассажиров из Украины до Кошице, а уже из словацкого города поездом RegioJet можно доехать до Праги.
Отметим, что в Украину хотел бы ездить еще один чешский частный оператор - Leo Express. Данная компания подала заявку в Администрацию ж/д транспорта Польши относительно запуска с декабря 2019 года поезда по маршруту Прага-Краков-Медыка (польско-украинская граница). При этом, в Leo Express выразили желание продлить маршрут поезда на территорию Украины - до станции Мостиска-1 во Львовской области, куда доходит колея европейского стандарта 1435 мм.
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