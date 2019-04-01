Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в марте 2019 года составили 85,737 млрд грн, что на 10% меньше планового показателя и на 4,4% больше по сравнению с показателем за март-2018. Общий фонд получил 77,37 млрд грн – недовыполнение относительно плана составило 7,4%, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно информации Госказначейства, доходы госбюджета за январь-март 2019 года составили 210,507 млрд грн, что ниже плана на 4,9% и выше прошлогоднего показателя за этот период на 8,7%.

В том числе, доходы общего фонда госбюджета в январе-марте 2019 года составили 178,19 млрд грн, что на 8,2% меньше по сравнению с ожидаемым показателем и на 1,5% больше в годовом исчислении, указывает ГКСУ.

Госказначейство уточняет, что налоговые поступления в марте текущего года составили 47,533 млрд грн, что на 2,3% меньше плана. Таможня также перечислила в госбюджет в прошлом месяце на 9,6% меньше, чем ожидалось, - 27,554 млрд грн.

Возмещение НДС снизилось до 12,598 млрд грн по сравнению с 13,05 млрд грн в феврале-2019, тогда как в марте-2018 этот показатель был на уровне 10,096 млрд грн, отмечается в материалах ГКСУ.

В целом мартовский план по ГФС недовыполнен на 5,1%, а к марту прошлого года рост составил 6,5%, свидетельствуют данные ведомства.

Согласно данным Госказначейства, в январе-марте-2019 поступления по налогам составили 96,493 млрд грн, что на 7,8% ниже плана. Таможенные поступления за этот период также показали негативный тренд – 9,5% недодовыполнение плана при общей сумме в 75,638 млрд грн.

План по ГФС недовыполнен в январе-марте 2019 года на 8,6%.

Доходы местных бюджетов в марте 2019 года к марту минувшего возросли на 9,2% - до 21,54 млрд грн, а поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 21,8% - до 21,311 млрд грн, указывает ГКСУ.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.