Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в феврале возросла на 10,2% - Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года увеличилась на 10,2% к январю-2019 и составила 63,4 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в феврале 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 14,6 млрд грн, что составило 69,4% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,5 млрд грн (126,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в феврале-2019 зафиксирован в Львовской (82,9% суммы начислений) и Николаевской (80,8%) областях, а также в Киеве - 85,8%.

Наиболее низкий уровень оплаты - в Луганской, Донецкой, Сумской, Черкасской и Черниговской областях (49-59% суммы начислений).

По данным Госстата, в с начала года с население заключило 8,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 53,2 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 31,9 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в феврале-2019 составили 2 тыс. 660,6 грн.