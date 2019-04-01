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В казне Украины осталось вдвое больше денег, чем месяцем ранее
15:45 01.04.2019 |
На едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2019 года осталось 14,86 млрд грн, что на 85% больше чем месяцем ранее, свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.
Текущий остаток также почти вдвое выше показателя апреля прошлого года и в 1,5 раза показателя начала года.
По данным Госказначейства, остаток средств в казне на 1 марта 2019 года составил 8,1 млрд грн, что на 31% меньше показателя на 1 февраля.
По итогам 2018 года в казне находилось 9,9 млрд грн.
Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется из-за налоговых поступлений и других платежей в государственный и местный бюджеты, а также пиковых нагрузок по расходам.
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