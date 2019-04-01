В казне Украины осталось вдвое больше денег, чем месяцем ранее

На едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2019 года осталось 14,86 млрд грн, что на 85% больше чем месяцем ранее, свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.

Текущий остаток также почти вдвое выше показателя апреля прошлого года и в 1,5 раза показателя начала года.

По данным Госказначейства, остаток средств в казне на 1 марта 2019 года составил 8,1 млрд грн, что на 31% меньше показателя на 1 февраля.

По итогам 2018 года в казне находилось 9,9 млрд грн.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется из-за налоговых поступлений и других платежей в государственный и местный бюджеты, а также пиковых нагрузок по расходам.