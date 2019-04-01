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В марте продажи новых легковых автомобилей повысились на 8% до 7,3 тыс. единиц
12:43 01.04.2019 |
В марте украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, по сравнению с прошлым годом мартовский спрос на новые авто в Украине вырос на 8 процентов.
Самой популярной маркой месяца стала Renault. В течение марта свои первые регистрационные номера получили 1022 машины этой французской марки. Свой результат годичной давности Рено улучшила на 66 процентов.
Второй показатель у Toyota, которая потеряла от своего прошлогоднего результата 7%, реализовав в марте 835 машин.
На третьем месте KIA - 710 регистраций, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.
Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37-процентным ростом относительно прошлого года.
Замыкает пятерку лидеров Nissan - 567 авто (+28%).
Также в ТОП-10 мартовского рынка вошли: Volkswagen - 476 шт. (-43%); Hyundai - 422 шт. (+0,5%); Mazda - 268 шт. (+18%); BMW - 259 шт. (+47%); Suzuki - 240 шт. (+52%).
Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей.
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