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Турция планирует открыть в Украине логистический хаб
14:28 29.03.2019 |
Турция разработала проект создания в нашей стране логистического хаба.
Об этом шла речь в четверг на встрече в посольстве Украины в Анкаре, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы разработали логистический проект и намерены открыть логистический центр в Украине, а также в Грузии. Конечно, мы планируем это сделать на государственном уровне, и таким образом это будет очень большой вклад в транспортную сферу обеих стран. Увеличение флота и наращивание морского сообщения в Черном море между нашими странами будет большим вкладом в развитие транспортной сферы», - сказал представитель министерства морского транспорта и сообщений Турции Кемаль Гюней.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул заинтересованность украинской стороны в таком сотрудничестве.
«Для нас Турция - это также возможность приобщиться к Шелковому пути, если брать во внимание транспортное измерение. Мы достигли серьезных договоренностей между нашими транспортными ведомствами и в этом направлении мы хотим работать. Это и существующие сети: Карс - Тбилиси - Баку, для нас это интересно. И развитие паромных сообщений, и все другие моменты, поскольку весь транзит в Иран и на Ближний Восток из Украины идет, собственно, через этот регион», - сказал Сибига.
По его словам, использование совместного транзитного потенциала государств - очень важное направление сотрудничества, которое еще не полностью задействовано.
«Насколько я понимаю, выгодной будет и сама стоимость доставки грузов. Но все это должно быть темой обсуждения экспертов. В этом году состоится заседание соответствующей комиссии, надеюсь, что эти вопросы будут вынесены на новый, высший уровень», - сказал дипломат.
Как сообщалось, Украина и Турция работают над согласованием последних пунктов для подписания соглашения о свободной торговле.
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