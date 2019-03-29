Онлайн-сервисом проверки регистрации авто воспользовались миллион раз

За три месяца существования сервиса проверки свидетельства о регистрации транспортного средства им воспользовались более миллиона раз.

Об этом сообщил главный сервисный центр МВД Украины, информирует European Business Association.

"За первые три месяца работы сервиса можем однозначно констатировать, что общедоступный сервис действительно успешный, ведь раньше при заказе услуг на грузовые перевозки проверить сведения об авто контрагента было почти невозможно", - отметили в ассоциации.

Напомним, сервис разработан за инициативой компании DB Schenker и Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации.

Впервые он был представлен 11 декабря в главном сервисном центре МВД.

Как работает сервис

Чтобы убедиться, что свидетельство о регистрации транспортного средства действительно выдавалось, нужно ввести его серию и шестизначный номер в соответствующие поля.

Если эта информация содержится в Едином госреестре МВД о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах, на экране появится информация, указанная на бланке свидетельства (кроме личных данных владельца транспортного средства).

Сервис предоставляет доступ к информации, начиная с 2013 года. Ее обновления происходит ежемесячно.

Сервис доступен по ссылке.