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Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $381 млн
10:57 29.03.2019 |
Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 381 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 381 млн долларов или 4,4% от ВВП (в феврале прошлого года профицит составил 56 млн долларов, или 0,7% от ВВП).
Экспорт товаров рос меньшими темпами чем их импорт - 7,3% и 14,9% соответственно, в отличие от января, когда экспорт товаров вырос на 9,6%, тогда как их импорт снизился на 0,2%.
За счет этого дефицит торговли товарами расширился до 1.1 млрд долларов (в январе - 235 млн долларов).
За два месяца 2019 профицит текущего счета сложился на уровне прошлого года и составил 146 млн долларов или 0,9% от ВВП (187 млн долларов или 1,2% от ВВП за два январь-февраль 2018).
Объемы экспорта товаров составили 3.6 млрд долларов.
Основным фактором роста, как и в январе, стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 26,9% (в январе - 22,9%) благодаря экспорту зерновых (вырос в 1,6 раза).
Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов
Объемы энергетического импорта увеличились на 15,3% за счет импорта газа (в январе сократились на 14,1%).
Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в феврале составило 379 млн долларов (в феврале 2018 чистое кредитование составило 56 млн долларов).
Чистый приток по финансовому счету составил 131 млн долларов (в феврале прошлого года - 197 млн долларов).
Дефицит сводного платежного баланса составил 248 млн долларов (в феврале 2018 профицит составлял 253 млн долларов).
Погашение долга перед МВФ составило 359 млн долларов.
По состоянию на 1 марта объем международных резервов составил 20,2 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца.
Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.
Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.
В частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.
Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".
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