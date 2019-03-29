Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 381 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 381 млн долларов или 4,4% от ВВП (в феврале прошлого года профицит составил 56 млн долларов, или 0,7% от ВВП).

Экспорт товаров рос меньшими темпами чем их импорт - 7,3% и 14,9% соответственно, в отличие от января, когда экспорт товаров вырос на 9,6%, тогда как их импорт снизился на 0,2%.

За счет этого дефицит торговли товарами расширился до 1.1 млрд долларов (в январе - 235 млн долларов).

За два месяца 2019 профицит текущего счета сложился на уровне прошлого года и составил 146 млн долларов или 0,9% от ВВП (187 млн ​​долларов или 1,2% от ВВП за два январь-февраль 2018).

Объемы экспорта товаров составили 3.6 млрд долларов.

Основным фактором роста, как и в январе, стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 26,9% (в январе - 22,9%) благодаря экспорту зерновых (вырос в 1,6 раза).

Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов

Объемы энергетического импорта увеличились на 15,3% за счет импорта газа (в январе сократились на 14,1%).

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в феврале составило 379 млн долларов (в феврале 2018 чистое кредитование составило 56 млн долларов).

Чистый приток по финансовому счету составил 131 млн долларов (в феврале прошлого года - 197 млн ​​долларов).

Дефицит сводного платежного баланса составил 248 млн долларов (в феврале 2018 профицит составлял 253 млн долларов).

Погашение долга перед МВФ составило 359 млн долларов.

По состоянию на 1 марта объем международных резервов составил 20,2 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.

Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.

В частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.

Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".