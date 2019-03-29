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В феврале задолженность по зарплатам уменьшилась на 6,4% до 2,4 млрд гривен
10:38 29.03.2019 |
На 1 марта 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,4% по сравнению с 1 февралем до 2 446,768 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2019 года была зафиксирована в Донецкой области - 465,838 млн гривен, Луганской - 436,496 млн гривен и Сумской - 285,831 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 февраля 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,2% по сравнению с 1 январем 2018 года до 2 614,333 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 марта 2019 года:
|На 1 марта 2019 года, млн гривен
|в % к 01.02.2019
|Всего
|2 446,768
|93,6
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|19,622
|106,2
|Промышленность
|1 908,903
|91,1
|- Добывающая промышленность
|415,985
|77,5
|- Обрабатывающая промышленность
|1 350,621
|99,9
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|35,834
|32,0
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|106,464
|111,4
|Строительство
|76,438
|105,0
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|33,746
|98,5
|Транспорт и связь
|193,837
|109,0
|Временное размещение и организация питания
|0,461
|93,5
|Информация и телекоммуникации
|3,909
|81,8
|Финансовая деятельность
|18,288
|98,2
|Операции с недвижимостью
|56,444
|101,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|105,966
|101,4
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,007
|94,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|3,669
|103,3
|Образование
|5,217
|86,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|10,399
|92,4
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,580
|264,8
|Предоставление других услуг
|0,282
|107,6
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