Украина присоединилась к Европейскому механизму взаимодействия CEF - Омелян

Украина присоединилась к европейским проектам в рамках механизма «Соединение Европы» (Connecting Europe Facility - CEF).

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время участия в конференции "TEN-T & CEF Conference", которая проводится Европейской комиссией в городе Бухарест (Румыния), сообщает пресс-служба министерства.

«Так, сегодня Украина может участвовать в совместных с государствами-членами ЕС проектах, касающихся трансграничной инфраструктуры. Например, строительство или усовершенствование железнодорожных маршрутов, которые пролегают по территории Украины, соединяя с европейской железнодорожной сетью через соседние Польшу, Румынию, Словакию или Венгрию. Возможным является также создание совместных проектов совершенствования портовой инфраструктуры, в том числе, в регионах Приазовья», - отметил Омелян.

Он отметил, что сотрудничество Украина - ЕС никогда не было таким интенсивным и продуктивным, как в течение последних пяти лет.

"Сегодня Украина присоединилась к Европейскому механизму взаимодействия Connecting Europe Facility. Это стало еще одним важным шагом на пути к полной интеграции транспортной инфраструктуры в ЕС", - добавил министр инфраструктуры Украины.

Европейский комиссар по вопросам транспорта Виолетта Бульц и руководство Европейского инвестиционного банка положительно оценили расширение сотрудничества между Украиной и ЕС и пригласили Украину участвовать в проектах в рамках механизма CEF. Бюджет CEF в транспортной сфере составляет около 23,5 млрд евро, но в 2020 году он может быть увеличен.

В рамках конференции министр инфраструктуры Украины провел встречу с Европейским комиссаром по вопросам транспорта Виолеттой Бульц. Стороны обсудили важные вопросы сотрудничества Украина - ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности, присоединение Украины к Европейскому механизму взаимодействия CEF, помощь ЕС в восстановлении инфраструктуры Приазовья, развитие транспортных коридоров Рейн - Дунай и Восточно-средиземноморского, относящихся к Европейской базовой транспортной сети TEN-T, расширение авиационного и железнодорожного сообщения с ЕС.

Одновременно Бульц отметила, что Украина должна усилить работу относительно принятия Верховной Радой Украины пакета транспортных евроинтеграционных законов.

Как известно, европейский механизм взаимодействия (CEF) оказывает поддержку трансъевропейським сетям и инфраструктурным проектам в секторе транспорта, коммуникаций и энергетики. Кроме грантов, CEF предлагает финансовую поддержку проектов с помощью инновационных финансовых инструментов, таких как гарантии и проектные облигации.