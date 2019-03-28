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В Кабмине заявили, что «промышленный безвиз» с ЕС возможен в 2020 году
16:56 28.03.2019 |
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание Соглашения АСАА (Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции), возможно в 2020 году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.
"Надеюсь, что зарегистрированный позавчера евроинтеграционный законопроект о рыночном надзоре народные депутаты примут в апреле сразу после законопроекта о среднем образовании. Соответственно, после этого ЕС должен принять решение об оценочной миссии, что сделает возможным уже в 2020 году выход на подписание Соглашения АСАА", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
В то же время она выразила сожаление, что три недели назад Верховная рада провалила голосование за законопроект №6235, касающийся адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза.
Вице-премьер надеется, что при активной вовлеченности Министерства экономического развития и торговли подготовка к заключению Соглашения ускорится.
Напомним, 25 марта в Верховной раде зарегистрировали законопроект на замену проваленному конце февраля проекту, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).
Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.
По оценкам экспертов, потенциально это соглашение может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.
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