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Потребление топлив в феврале выросло на 6,2% — Госстат
13:27 28.03.2019 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в феврале 2019 г. составило 423,2 тыс. т, что на 6,2% (на 24,7 тыс. т) больше февральского показателя прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Промышленное использование ДТ в феврале увеличилось на 10,6% - до 240,6 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-4,1%) и составило 35,4 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в феврале 2019 г. увеличилась на 5% до - 68,7 тыс. т, продажи бензинов сократились на 0,1% - до 78,5 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине в феврале сократилось на 1,4% - до 113,9 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 9,3% - до 309,3 тыс. т.
По данным «А-95», баланс рынка бензинов за два месяца 2019 г. сократился на 6,2% (на 18 тыс. т) и составил 274 тыс. т. Объем украинского рынка бензинов в 2018 г. сократился на 4,9% до 1916 тыс. т. Доля бензинов внутреннего производства выросла с 40% до 43%.
В феврале баланс рынка ДТ составил 430 тыс. т, что на 4% больше аналогичного месяца прошлого года.
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