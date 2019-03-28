Украинцы с начала 2019г увеличили уплату транспортного налога на 26% - ГФС

Физлица-собственники элитных автомобилей увеличили уплату транспортного налога за январь-февраль 2019 года на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 17,8 млн грн, свидетельствуют данные на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"В феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн, или почти 19%, больше по сравнению с февралем 2018 года", - указала ГФС на сайте.

При этом ведомство уточнило, что наиболее часто физлица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover, Range Rover.

Как напомнила ГФС, объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (1,564 млн грн в 2019 году).

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.

