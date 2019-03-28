Мобильных операторов предлагают освободить от НДС в части предоставления услуг международной связи

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации поддержала инициативы нардепов обнулить ставку НДС для мобильщиков в части предоставления услуг международной связи. 26 марта 2019 года регулятор поддержал законопроект #10093 от 26 февраля 2019 года.

Суть проекта заключается в том, чтобы признать заграничный трафик, включая услуги роуминга, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. И тем самым привести нормы украинского законодательства к европейским стандартам.

Справедливости ради

Крупнейшие игроки рынка давно ждали таких нормативных изменений. При предоставлении телекоммуникационных услуг - роуминга, международной голосовой связи, транзита трафика - все украинские операторы телекоммуникаций теряют долю НДС-кредита, рассказали в lifecell. Это приводит к увеличению себестоимости таких услуг на размер «НДС, не подлежащий возмещению».

Поэтому обнуление ставки НДС на экспорт телеком услуг приведет к повышению конкурентоспособности украинских операторов на международном рынке транзита трафика. Как следствие, это укрепит экономический потенциал страны в целом возможности. А также увеличит доступность и повысит качество ряда услуг. Таких, как роуминг, международные звонки и транзит международного трафика.

Директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут рассказал, почему украинские операторы находятся в неравных условиях при взаимодействии с зарубежными. По его словам, на услуги, которые предоставляются на территории Украины, распространяется налоговый кредит. А вот все, что операторы поставляют за пределы страны (к примеру, роуминг-обслуживание абонентов заграничных компаний в Украине), облагается дополнительным налогом на импорт. Для них в настоящее время налоговый кредит законодательством не предусмотрен.

Солидная экономия

В таких условиях украинские операторы связи не могут эффективно конкурировать с зарубежными коллегами, ведь там в себестоимость услуги не включается часть налогового кредита с НДС, которые относятся к экспорту услуг. Из-за того, что этот вопрос не проработан в законодательстве, украинские компании, которые участвуют в экспорте телеком услуг, несут огромные расходы. По оценкам экспертов, ежегодно телеком рынок теряет около 172 млн грн., которые «вымываются» из бизнеса из-за двойного налогообложения экспорта телеком услуг.

Закон создаст благоприятные для украинского рынка телекоммуникаций условия. Для всех операторов, оказывающих телеком услуги роуминга, интерконнекта для партнеров-нерезидентов, убеждены в компании Vodafone Украина. Нормативные изменения нужны также для гармонизации украинского законодательство с европейским. А пока в странах ЕС налоговая нагрузка на экспортера телеком-услуг меньше, чем в Украине.

Бюджет только заработает

Кроме выходы для игроков рынка, законопроект выгоден и для всей экономики. Авторы документа подсчитали экономический эффект от его принятия. Экспортный потенциал телеком-отрасли может достигнуть уровня 2014 года - 2,3 млрд грн. Транзит международного HUB трафика (соединение нескольких международных сетей) вырастет, и страна получит больше валютной выручки.

Кроме того, операторы смогут направить сэкономленные средства на более интенсивное развитие инфраструктуры. Станут дополнительно покрывать 3G/4G-сетью до 250 малых населенных пунктов ежегодно. Расширение сетей и увеличение качества услуг в свою очередь приведет к росту их потребления, а значит, вырастут и доходы операторов. По подсчетам инициаторов законопроекта, уже в 2019 году инициативы в теории помогут заработать операторам дополнительные 3,94 млрд грн.

За счет этого вырастут и налоговые отчисления: на 125 млн грн. по НДС, и на 122 млн грн. по спецсбору с мобильной связи в пользу Пенсионного фонда. То есть, с учетом потерь от обнуления экспортного НДС, запуск инициативы увеличит бюджетные отчисления на 75 млн грн. Впрочем, это в теории. И лишь при условии, что мобильщики в самом деле реинвестируют высвобожденные средства в развитие инфраструктуры, а жители малых городов бросятся осваивать свалившееся на них 3G/4G счастье.