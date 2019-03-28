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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Правительство назвало крупнейших доноров Украины

08:32 28.03.2019 |

Экономика

 

В течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов международной технической помощи общей сметной стоимостью 6,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

10 проектов из этого перечня стоимостью 3,1 млрд долларов финансируются из Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

В 2018 году в Украине реализовывалось на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) техпомощи больше, чем в 2017 году.

Крупнейшими донорами в 2018 году для Украины были:

* США - более 2 млрд долларов (124 проекта),

* ЕБРР - 759,7 млн долларов (44 проекта),

* ЕС - 522,3 млн долларов (235 проектов),

* Германия - 386,9 млн долларов (39 проектов),

* Канада - 152,3 млн долларов (18 проектов).

В то же время, распределение объемов финансирования в рамках международной технической помощи за сферами целевого назначения в 2018 году выглядит следующим образом:

* Национальная безопасность и оборона - 1,2 млрд долларов (28%),

* Ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - 819,1 млн долларов (20%),

* Управление и гражданское общество - 509,8 млн долларов (12%),

* Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 356,7 млн долларов (9%),

* Региональное развитие - 334,7 млн долларов (8%),

* Энергетика и энергоэффективность - 262 млн долларов (6%),

* Здравоохранение - 137 млн ​​долларов (3%),

* Образование и наука - 120,8 млн долларов (3%).
По материалам: Экономическая правда
 

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