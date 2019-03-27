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В феврале Украина заняла 13-е место среди 67 стран-производителей стали в рейтинге Worldsteel
11:56 27.03.2019 |
Украина заняла 13-е место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в феврале.
Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.
Согласно ему, в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года украинские металлурги увеличили производство стали на 5% до 1,689 млн тонн.
Первое место традиционно принадлежит Китаю, китайские металлурги в феврале выплавили 70,998 млн тонн стали, что на 9,2% превышает показатель февраля 2018 года.
Второе место принадлежит Индии (увеличение на 2,3% до 8,378 млн тонн), третье место - Японии (сокращение на 6,6% до 7,743 млн тонн), четвертое место США (увеличение на 4,6% до 6,896 млн тонн), пятое - Южной Корее (увеличение на 1,1% до 5,471 млн тонн), шестое - России (сокращение на 4,4% до 5,23 млн тонн), седьмое - Германии (сокращение на 9,4% до 3,12 млн тонн), восьмое - Бразилии (сокращение на 1,7% до 2,662 млн тонн), девятое - Турции (сокращение на 12,5% до 2,635 млн тонн), десятое - Италии (сокращение на 2,7% до 2,635 млн тонн).
Как сообщали Українськi Новини, Украина заняла 13-е место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в январе.
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