Правительство изменит систему выплаты субсидий наличными

Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал изменения в системе назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), согласно которым в случае, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться опять в безналичной форме.

А.Рева напомнил, что сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

А.Рева добавил, что если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.

Кроме того, А.Рева сообщил, что также планируется регламентировать: если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.