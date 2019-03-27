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Правительство изменит систему выплаты субсидий наличными
19:14 26.03.2019 |
Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал изменения в системе назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), согласно которым в случае, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться опять в безналичной форме.
А.Рева напомнил, что сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.
"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
А.Рева добавил, что если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.
По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.
Кроме того, А.Рева сообщил, что также планируется регламентировать: если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.
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