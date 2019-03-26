Украина за 2 мес. увеличила потребление электроэнергии на 0,7%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-феврале 2019 года с учетом технологических потерь в сетях возросло на 0,7% (на 187,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 28 млрд 442,1 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за два месяца увеличилось на 0,8% (на 177 млн кВт-ч) – до 22 млрд 332,2 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 1,9% – до 8 млрд 678,9 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 4 млрд 904,5 млн кВт-ч (-1,1% к январю-февралю-2018), топливная – 613,9 млн кВт-ч (-2,5%), машиностроительная – 781,1 млн кВт-ч (-1,8%), химическая и нефтехимическая – 460,9 млн кВт-ч (-17,2%), пищевая и перерабатывающая – 746,4 млн кВт-ч (+4,6%), строительных материалов – 282,1 млн кВт-ч (-11,1%), другая – 889,8 млн кВт-ч (+1,9%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 625,9 млн кВт-ч (+4,6%), транспортные – 1,278 млрд кВт-ч (+0,6%), строительные – 216,2 млн кВт-ч (+8,1%).

Население страны в январе-феврале 2019-го потребило 7 млрд 14,5 млн кВт-ч (+1%), коммунально-бытовые потребители – 3,003 млрд кВт-ч (+0,8%), другие непромышленные потребители – 1 млрд 515,7 млн кВт-ч (+15,1%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам января-февраля 2019 года уменьшилась до 38,9% по сравнению с 39,9% за два месяца 2018 года, а доля населения возросла с 31,3% до 31,4%.

В феврале-2019 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,5% (на 335 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 13,238 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,9% (на 208,7 млн кВт-ч), до 10 млрд 588,1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-феврале 2018 и 2019 гг.

Категории потребителей 2мес-2018 2мес-2019 изм. изм. 2мес-2018 2мес-2019 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 28 254,7 28 442,1 187,4 0,7 Потребление э/э (нетто) 22 155,2 22 332,2 177,0 0,8 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 8 846,9 8 678,9 -168,0 -1,9 39,9 38,9 в том числе: - металлургическая 4 961,5 4 904,5 -57,0 -1,1 22,4 22,0 - топливная 629,6 613,9 -15,6 -2,5 2,8 2,7 - машиностроительная 795,2 781,1 -14,0 -1,8 3,6 3,5 - химическая и нефтехимическая 556,5 460,9 -95,6 -17,2 2,5 2,1 - пищевая и перерабатывающая 713,6 746,4 32,9 4,6 3,2 3,3 - строительных материалов 317,3 282,1 -35,2 -11,1 1,4 1,3 - другая 873,3 889,8 16,5 1,9 3,9 4,0 2. Сельхозпотребители 598,5 625,9 27,4 4,6 2,7 2,8 3. Транспорт 1 270,7 1 278,0 7,4 0,6 5,7 5,7 4. Строительство 200,0 216,2 16,2 8,1 0,9 1,0 5. Коммунально-бытовые потребители 2 978,1 3 003,0 24,9 0,8 13,4 13,4 6. Другие непромышленные потребители 1 316,8 1 515,7 199,0 15,1 5,9 6,8 7. Население 6 944,2 7 014,5 70,3 1,0 31,3 31,4

Данные: Минэнергоугля