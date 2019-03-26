Украина за 2 мес. увеличила потребление электроэнергии на 0,7%

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за два месяца увеличилось на 0,8% (на 177 млн кВт-ч) – до 22 млрд 332,2 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 1,9% – до 8 млрд 678,9 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 4 млрд 904,5 млн кВт-ч (-1,1% к январю-февралю-2018), топливная – 613,9 млн кВт-ч (-2,5%), машиностроительная – 781,1 млн кВт-ч (-1,8%), химическая и нефтехимическая – 460,9 млн кВт-ч (-17,2%), пищевая и перерабатывающая – 746,4 млн кВт-ч (+4,6%), строительных материалов – 282,1 млн кВт-ч (-11,1%), другая – 889,8 млн кВт-ч (+1,9%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 625,9 млн кВт-ч (+4,6%), транспортные – 1,278 млрд кВт-ч (+0,6%), строительные – 216,2 млн кВт-ч (+8,1%).
Население страны в январе-феврале 2019-го потребило 7 млрд 14,5 млн кВт-ч (+1%), коммунально-бытовые потребители – 3,003 млрд кВт-ч (+0,8%), другие непромышленные потребители – 1 млрд 515,7 млн кВт-ч (+15,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам января-февраля 2019 года уменьшилась до 38,9% по сравнению с 39,9% за два месяца 2018 года, а доля населения возросла с 31,3% до 31,4%.
В феврале-2019 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,5% (на 335 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 13,238 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,9% (на 208,7 млн кВт-ч), до 10 млрд 588,1 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-феврале 2018 и 2019 гг.
|Категории потребителей
|2мес-2018
|2мес-2019
|изм.
|изм.
|2мес-2018
|2мес-2019
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|28 254,7
|28 442,1
|187,4
|0,7
|Потребление э/э (нетто)
|22 155,2
|22 332,2
|177,0
|0,8
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|8 846,9
|8 678,9
|-168,0
|-1,9
|39,9
|38,9
|в том числе:
|- металлургическая
|4 961,5
|4 904,5
|-57,0
|-1,1
|22,4
|22,0
|- топливная
|629,6
|613,9
|-15,6
|-2,5
|2,8
|2,7
|- машиностроительная
|795,2
|781,1
|-14,0
|-1,8
|3,6
|3,5
|- химическая и нефтехимическая
|556,5
|460,9
|-95,6
|-17,2
|2,5
|2,1
|- пищевая и перерабатывающая
|713,6
|746,4
|32,9
|4,6
|3,2
|3,3
|- строительных материалов
|317,3
|282,1
|-35,2
|-11,1
|1,4
|1,3
|- другая
|873,3
|889,8
|16,5
|1,9
|3,9
|4,0
|2. Сельхозпотребители
|598,5
|625,9
|27,4
|4,6
|2,7
|2,8
|3. Транспорт
|1 270,7
|1 278,0
|7,4
|0,6
|5,7
|5,7
|4. Строительство
|200,0
|216,2
|16,2
|8,1
|0,9
|1,0
|5. Коммунально-бытовые потребители
|2 978,1
|3 003,0
|24,9
|0,8
|13,4
|13,4
|6. Другие непромышленные потребители
|1 316,8
|1 515,7
|199,0
|15,1
|5,9
|6,8
|7. Население
|6 944,2
|7 014,5
|70,3
|1,0
|31,3
|31,4
Данные: Минэнергоугля