В 2018 официальный уровень безработицы снизился на 0,6 п.п. до 9,3%

В 2018 году по сравнению с 2017 годом безработица среди активного населения в возрасте 15-70 лет снизилась на 0,6 процентных пункта до 9,3%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

По результатам выборочного исследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет на конец 2018 года составило 16,218 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,666 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 367 тыс. безработных.