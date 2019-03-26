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В 2018 официальный уровень безработицы снизился на 0,6 п.п. до 9,3%
18:51 25.03.2019 |
В 2018 году по сравнению с 2017 годом безработица среди активного населения в возрасте 15-70 лет снизилась на 0,6 процентных пункта до 9,3%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.
По результатам выборочного исследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет на конец 2018 года составило 16,218 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,666 млн человек.
Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 367 тыс. безработных.
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