Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Общий госдолг в феврале сократился на 0,02% до $78,24 млрд
14:51 25.03.2019 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале сократился на 0,02%, или на 0,01 млрд долларов, до 78,24 млрд долларов (по состоянию на 28 февраля) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов, против 2 171,92 млрд гривен, или 78,25 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 819,80 млрд гривен (67,42 млрд долларов) против 1 866,55 млрд гривен (67,25 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 39,70 млрд долларов до 39,63 млрд долларов.
Прямой внутренний долг сократился на 14,66 млрд гривен до 750,00 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,24 млрд долларов до 27,79 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 292,1 млрд гривен, или 10,82 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.
Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов, до 76,31 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
|Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Общий госдолг в феврале сократился на 0,02% до $78,24 млрд
|Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1, 36 млрд грн
|Нефть слабо дешевеет 25 марта на опасениях по поводу глобального ВВП, Brent у $66,7 за баррель
|Украина предлагает заказчикам из ЕС аренду 12 млрд куб. м в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита из РФ
|НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет
|НБУ сохранил прогноз роста ВВП 2,5% в 2019
Это интересно
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай