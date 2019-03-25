Общий госдолг в феврале сократился на 0,02% до $78,24 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале сократился на 0,02%, или на 0,01 млрд долларов, до 78,24 млрд долларов (по состоянию на 28 февраля) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов, против 2 171,92 млрд гривен, или 78,25 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 819,80 млрд гривен (67,42 млрд долларов) против 1 866,55 млрд гривен (67,25 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 39,70 млрд долларов до 39,63 млрд долларов.

Прямой внутренний долг сократился на 14,66 млрд гривен до 750,00 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,24 млрд долларов до 27,79 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 292,1 млрд гривен, или 10,82 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов, до 76,31 млрд долларов.