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НБУ сохранил прогноз роста ВВП 2,5% в 2019
10:48 25.03.2019 |
Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП 2,5% в 2019 году.
Об этом говорится в сообщении банка, Передают Українські Новини.
Украинская экономика ускорила рост с 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году, в том числе в 4-м квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 3,5% в годовом измерении.
Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за 4-й квартал прошлого года и в целом за 2018 год, опубликованные Государственной службой статистики.
Основным драйвером роста реального ВВП в 2018 году был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный.
Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 8,9% в годовом измерении после их увеличения на 9,5% в 2017 году, которые поддерживали значительные темпы роста заработных плат, пенсий и переводов трудовых мигрантов в Украину.
В то же время потребление государственного сектора осталось практически на уровне 2017 года (+ 0,3% г/г), прежде всего из-за более сдержанной фискальной политики правительства во втором полугодии 2018 года.
Весомым фактором экономического роста оставалась также инвестиционная активность.
Валовое накопление основного капитала возросло на 14,3% в годовом измерении, в частности за счет потребности бизнеса в модернизации производства и обновлении основных фондов.
Незначительное замедление по сравнению с 2017 годом (16,1% г/г) обусловлено постепенным исчерпанием эффекта восполнения инвестиций после недоинвестирования в кризисный период, а также определенным ухудшением деловых ожиданий и финансовых результатов предприятий, в том числе через слабые показатели экспорта.
Физические объемы экспорта товаров и услуг в 2018 году снизились на 1,6% после роста на 3,8% в 2017 году.
Это объясняется ухудшением внешних условий в течение года, в частности из-за конфликта в Азовском море во втором полугодии, ремонтными работами на нескольких крупных металлургических предприятиях и снижением урожая ранних зерновых.
Несмотря на устойчивый внутренний спрос, существенно замедлились также темпы роста импорта - с 12,6% в 2017 году до 3,2% в 2018 году, в том числе из-за снижения почти на 25% объемов закупок природного газа.
В результате, вклад чистого экспорта в рост реального ВВП в 2018 году хотя и остался отрицательным (-2.6 п.п.), но вдвое уменьшился по сравнению с предыдущим годом (-5.2 п.п.).
В разрезе видов деятельности наибольший влияние на рост ВВП имело сельское хозяйство в результате рекордного урожая зерновых и масличных культур, а также сектор торговли и услуг благодаря устойчивому потребительскому спросу.
Высокими темпами росло строительство и финансовый сектор экономики.
Возобновился рост в энергетике и добывающей промышленности на фоне низкой базы сравнения 2017 года.
Ослабли показатели транспорта и перерабатывающей промышленности из-за логистических проблем и проведения ремонтов на металлургических заводах.
В 2019 году, согласно прогнозу НБУ, обнародованном в Инфляционном отчете за январь 2019 года, экономический рост будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%.
Основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 п.п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.
Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП.
Прогнозируется, что экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности.
Как сообщали Українські Новини, инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует рост ВВП 2,5% при инфляции 7,5% в 2019 году.
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