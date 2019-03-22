Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% – Госстат

Промышленное производство в Украине в феврале 2019 года снизилось на 1,8% по сравнению с февралем 2018 года, что лучше показателя января, когда падение составило 3,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2019 к февралю-2018 также сократилось на 1,8%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в феврале снизилось на 1,9%, однако с учетом сезонного фактора – всего на 0,6%.

В целом по итогам января-февраля-2019 сокращение промпроизводства к январю-февралю-2018 составляет 2,5%, говорится в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в феврале-2019 к февралю-2018 падение составило 2,5%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,9%, что может быть связано с более теплой погодой.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,7%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-феврале 2019г.

февраль 2019г к январю 2019г. % февраль 2019г к февралю 2018г. % январь-февраль 2019 к январю-февралю 2018 Справочно: январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017 Промышленность всего 98,1 98,2 97,5 103,6 Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,6 98,7 97,3 105,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 93,3 101,7 100,0 101,8 - добыча каменного и бурого угля 91,3 109,0 112,6 89,7 - добыча сырой нефти и природного газа 90,9 105,6 104,9 101,2 - добыча металлических руд 92,9 100,2 96,3 105,2 Перерабатывающая промышленность 104,1 97,5 96,1 107,5 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 100,5 100,6 99,4 99,7 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 106,6 85,4 87,9 101,1 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 104,3 92,7 94,1 110,6 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 92,1 97,9 96,4 99,8 Производство химических изделий и химической продукции 104,2 80,5 83,1 154,1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 114,6 123,1 115,2 105,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 121,9 104,6 99,2 101,6 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 94,3 96,3 95,9 106,7 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 109,8 95,7 92,0 114,8 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 131,9 119,1 116,7 131,2 производство электрического оборудования 142,3 90,1 63,1 113,9 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 103,0 97,9 101,3 108,1 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 105,9 92,0 92,1 120,7 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 109,0 93,9 96,6 114,1 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 86,2 95,1 98,5 93,7

Данные: Госстат.

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь-февраль 2019 года