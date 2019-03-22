Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% – Госстат

|ед изм
|Январь-февраль 2019
|Февраль 2019г
|Февраль 2019 г к январю 2019. %
|Февраль 2019 к февралю 2018, %
|Январь-февраль 2019 к январю-февралю 2018, %
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|4.7
|2.2
|92.2
|109.5
|113.6
|Нефть сырая
|тыс тонн
|271
|129
|91.4
|106.4
|105.2
|Газовый конденсат природный. полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|119
|56.7
|90.7
|107.8
|107.3
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд м³
|3.4
|1.6
|90.7
|105.0
|104.5
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|25.6
|12.5
|95.0
|97.8
|95.4
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|10.2
|4.9
|93.2
|104.9
|101.2
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|8.8
|4.2
|91.3
|104.6
|99.3
|Известняк. флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|0.8
|0.4
|99.0
|101.7
|98.3
|Пески строительные
|млн тонн
|0.8
|0.4
|116.6
|158.2
|82.2
|Камень дробленный, щебень . крошка и порошок галька. гравий
|млн тонн
|5.5
|3.3
|149.3
|86.1
|78.0
|Соль и хлорид натрия чистый. вода морская
|тыс тонн
|579
|275
|90.7
|129.4
|158.6
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|7.6
|3.5
|85.2
|84.8
|93.3
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|30.9
|15.6
|102.1
|95.7
|95.1
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|2.2
|1.2
|120.9
|130.0
|127.3
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|1.1
|0.5
|94.4
|138.7
|121.2
|Куры. цыплята (тушки). свежие или охлажденные
|тыс тонн
|38.4
|18.7
|95.1
|95.3
|92.6
|Куры. цыплята (части тушек). свежие или охлажденные
|тыс тонн
|61.5
|29.3
|90.6
|107.3
|113.0
|Куры. цыплята (тушки). мороженные
|тыс тонн
|22.6
|11.7
|106.7
|100.2
|96.0
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|35.6
|17.8
|99.9
|98.8
|97.0
|Смеси соков фруктовых и овощных
|млн.литр
|25.2
|12.7
|101.2
|79.4
|77.4
|Овощи. фрукты. орехи. грибы консервированные
|тыс тонн
|1.9
|0.9
|84.3
|108.8
|108.0
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|961
|477
|98.4
|108.2
|108.8
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|22.3
|11.5
|107.0
|93.7
|91.5
|Молоко и сливки жирностью не более 1%
|тыс тонн
|68.0
|32.9
|93.4
|96.1
|105.2
|Молоко и сливки жирностью более 1%
|тыс тонн
|81.4
|38.2
|88.3
|100.7
|105.3
|Масло сливочное жирностью не более 85%
|тыс тонн
|12.0
|5.9
|97.1
|77.9
|84.3
|Сыр свежий неферментированный. включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|12.1
|6.2
|105.4
|103.5
|104.3
|Сыр тертый. порошковый и др. неплавленный
|тыс тонн
|14.2
|6.9
|95.4
|104.5
|102.5
|Молоко и сливки, йогурт, кефир. сметана и др. ферментированные продукты
|тыс тонн
|44.9
|22.4
|100.1
|100.1
|99.5
|Йогурт и сквашенное молоко ароматизированное
|тыс тонн
|21.1
|10.5
|98.4
|108.3
|111.0
|Мука
|тыс тонн
|252
|132
|109.4
|88.4
|86.9
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|144
|69.4
|93.1
|92.6
|92.9
|Печенье
|тыс тонн
|23.8
|12.7
|113.6
|87.9
|87.5
|Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах, пластинах. плитах)
|тыс тонн
|8.1
|3.8
|86.3
|81.4
|89.0
|Кондитерские изделия из сахара, с содержанием какао
|тыс тонн
|7.6
|2.9
|61.9
|62.9
|73.2
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|20.4
|10.2
|99.7
|96.3
|99.2
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|5.6
|2.9
|105.9
|162.2
|154.6
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|18.2
|8.7
|92.2
|72.6
|79.0
|Коньяки. бренды
|тыс дал
|321
|162
|101.7
|109.0
|127.4
|Водка с содержанием спирта не более 45.4%
|тыс дал
|1456
|797
|121.1
|85.4
|86.2
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|1099
|537
|95.5
|112.3
|101.8
|Пиво солодовое. кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0.5%
|млн дал
|20.1
|11.3
|128.0
|109.6
|103.3
|Воды натуральные минеральные
|Млн дал
|негазированные
|млн дал
|8.5
|4.6
|118.4
|134.7
|138.0
|газированные
|млн дал
|11.1
|5.7
|105.9
|113.8
|117.9
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|18.1
|8.1
|81.3
|111.7
|117.4
|Сигареты, содержащие табак. или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|6.6
|3.9
|147.6
|79.5
|66.2
|Пряжа шерстяная
|тонн
|315
|163
|107.2
|110.1
|123.5
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|9866
|4663
|89.6
|97.2
|94.1
|Белье постельное
|тыс шт
|235
|99.1
|73.1
|87.9
|98.4
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|тонн
|1413
|766
|118.4
|79.5
|78.1
|Пальто, полупальто. плащи. накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|38.0
|21.6
|131.7
|102.4
|109.8
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|36.1
|16.4
|83.2
|48.1
|60.5
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|130
|68.2
|109.6
|105.2
|102.3
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|60.3
|23.3
|63.0
|62.1
|84.9
|Пиджаки и блейзеры женские. девичьи (кроме трикотажных)
|тыс шт
|259
|114
|78.3
|81.7
|93.3
|Платья (кроме трикотажных)
|тыс шт
|318
|157
|97.8
|103.9
|118.3
|Футболки, майки, трикотажные изделия
|тыс шт
|692
|355
|105.1
|65.4
|64.6
|Колготки из синтетических волокон
|тыс шт
|3189
|1804
|130.3
|62.1
|75.5
|Изделия чулочно-носочные другие (включая носки)
|тыс пар
|6279
|3471
|123.6
|81.0
|81.9
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс м3
|216
|107
|97.6
|92.8
|94.7
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс м3
|31.2
|16.4
|110.7
|95.9
|102.1
|Паркет деревянный щитовой
|тыс м2
|54.6
|27.4
|100.7
|79.4
|81.5
|Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения
|тыс тонн
|19.8
|9.1
|85.8
|97.4
|107.2
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|20.1
|10.6
|111.2
|89.6
|93.1
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|69.6
|36.2
|108.2
|102.3
|103.0
|Коробки и ящики, складные из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|17.6
|8.9
|101.7
|108.2
|101.3
|Бумага туалетная
|тыс тонн
|17.0
|8.5
|100.2
|103.3
|103.5
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс тонн
|3.8
|2.4
|172.8
|45.8
|46.1
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|1.7
|0.8
|90.3
|98.2
|95.9
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|82.1
|40.0
|95.0
|118.0
|122.0
|Масла и смазки нефтяные. дистилляты и нефтяные
|тыс тонн
|17.2
|9.1
|112.3
|111.0
|131.3
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|68.9
|32.5
|89.3
|100.9
|100.6
|Серная кислота
|тыс тонн
|91.3
|52.8
|137.3
|89.6
|102.2
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|0.5
|0.4
|577.0
|66.7
|56.7
|Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|7.6
|4.9
|182.8
|92.4
|86.6
|Краски и лаки, включая эмали на основе полиэфиров
|тыс тонн
|4.8
|3.3
|227.3
|82.2
|84.8
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей
|тыс тонн
|1.5
|1.0
|215.7
|109.8
|80.6
|Средства моющие для чистки
|тыс тонн
|22.6
|12.3
|120.2
|86.8
|85.4
|Препараты лекарственные, содержащие др. антибиотики
|тонн
|199
|86.6
|77.1
|105.8
|121.4
|Гормональные, не содержащие антибиотики
|тонн
|16.2
|9.2
|129.7
|87.7
|83.3
|другие содержащие смешанные и несмешанные продукты
|тыс тонн
|7.4
|3.9
|114.5
|117.9
|110.7
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|10.8
|5.8
|116.8
|109.8
|103.8
|Плиты и плитки керамические
|млн м²
|8.3
|4.4
|111.7
|109.4
|104.2
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. м³
|136
|72.7
|114.5
|98.9
|89.1
|Портландцемент
|тыс тонн
|811
|538
|197.0
|108.8
|96.9
|Известь негашеная
|тыс тонн
|378
|190
|101.3
|107.4
|101.5
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|290
|202
|229.7
|101.8
|79.3
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента. бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|529
|305
|135.9
|107.1
|98.4
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|1.7
|1.0
|148.3
|106.9
|99.6
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|145
|98.7
|214.6
|107.4
|100.3
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн м²
|0.8
|0.4
|72.6
|27.6
|50.3
|Чугун
|тыс тонн
|3377
|1590
|89.0
|97.5
|93.8
|Полуфабрикаты из стали плоские
|тыс тонн
|1587
|751
|90.0
|106.6
|105.6
|Слитки, формы первичные. полуфабрикаты для производства бесшовных труб. из стали нелегированные
|тыс тонн
|1196
|597
|99.8
|118.4
|108.4
|Слитки, формы первичные, полуфабрикаты, из стали нелегированные
|тыс тонн
|759
|341
|81.4
|84.7
|86.8
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|-
|-
|-
|-
|-
|Проволока из железа или стали нелегированной
|тыс тонн
|25.1
|14.0
|126.8
|90.2
|84.0
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|6.9
|3.5
|106.2
|68.2
|68.4
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|1583
|798
|101.7
|74.0
|87.3
|Котлы центрального отопления
|тыс шт
|18.6
|10.6
|134.4
|79.4
|77.4
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс шт
|125
|78.7
|168.4
|140.3
|133.6
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощн. не более 750 Вт
|тыс шт
|5.3
|3.1
|136.6
|71.1
|58.6
|Трансформаторы электрические, мощностью не более 1 кВ·А
|млн шт
|1.6
|1.0
|171.9
|69.6
|77.9
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс шт
|122
|61.0
|100.3
|37.7
|37.0
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|555
|337
|154.6
|96.8
|98.6
|Проводники электрические напряжением до 1 кВ
|тыс тонн
|21.7
|11.9
|120.3
|96.6
|102.0
|Проводники изолированные электрич.. напряжением свыше 1 кВ
|тонн
|1518
|851
|127.6
|177.2
|166.0
|Стиральные машины. сушки
|тыс шт
|41.6
|23.7
|132.1
|104.9
|87.4
|Агрегаты гидравлические
|тыс шт
|6.2
|2.9
|89.1
|94.1
|112.0
|Насосы погружные. одноступенчатые дренажные и канализационные.
|тыс шт
|4.6
|3.0
|192.6
|77.1
|60.0
|Насосы погружные. многоступенчатые
|тыс шт
|21.1
|13.1
|162.2
|177.8
|151.3
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тонн
|70.7
|67.0
|1807.4
|166.2
|29.3
|Конвейеры и элеваторы
|шт.
|429
|163
|61.3
|163.0
|156.6
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые. кроме оборудования подобного бытового
|тыс. шт.
|14.4
|8.9
|159.8
|63.5
|53.3
|Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды
|тыс. шт.
|17.4
|9.1
|110.6
|170.2
|154.8
|Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
|шт.
|268
|140
|109.4
|61.7
|80.5
|Плуги отвальные
|шт.
|210
|116
|123.4
|64.4
|95.5
|Рыхлители и культиваторы
|шт.
|752
|454
|152.3
|181.6
|130.8
|Бороны дисковые
|шт.
|182
|126
|225.0
|89.4
|85.4
|Сеялки
|шт.
|352
|208
|144.4
|56.7
|59.7
|Станки для обработки дерева
|шт.
|77
|39
|102.6
|35.5
|46.7
|Валки для прокатных станов
|шт.
|1036
|500
|93.3
|88.2
|97.9
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт.
|214
|154
|256.7
|244.4
|122.3
|Бетономешалки и смесители
|шт.
|412
|398
|2842.9
|96.8
|67.9
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|1875
|944
|101.4
|134.1
|139.8
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс.шт
|2.3
|1.5
|215.0
|85.7
|67.1
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы. ж/д или трамвайные. несамоходные
|шт
|1900
|1008
|113.0
|99.8
|105.2
|Производство и распределение электроэнергии. газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт/ч
|29.5
|13.8
|87.5
|97.5
|100.6
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|11.7
|5.0
|74.0
|89.5
|97.1
|атомными электростанциями
|15.9
|7.9
|97.1
|108.3
|110.0
|гидроэлектростанциями
|1.5
|0.7
|102.3
|64.1
|59.3
|ветровыми электростанциями
|0.3
|0.1
|89.6
|127.8
|123.6
|солнечными электростанциями
|0.1
|0.04
|198.6
|200.5
|156.1
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя. зоны проведения ООС.