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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% – Госстат

 

Промышленное производство в Украине в феврале 2019 года снизилось на 1,8% по сравнению с февралем 2018 года, что лучше показателя января, когда падение составило 3,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2019 к февралю-2018 также сократилось на 1,8%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в феврале снизилось на 1,9%, однако с учетом сезонного фактора – всего на 0,6%.

В целом по итогам января-февраля-2019 сокращение промпроизводства к январю-февралю-2018 составляет 2,5%, говорится в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в феврале-2019 к февралю-2018 падение составило 2,5%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,9%, что может быть связано с более теплой погодой.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,7%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-феврале 2019г.

  февраль 2019г к январю 2019г. % февраль 2019г к февралю 2018г. % январь-февраль 2019 к январю-февралю 2018 Справочно: январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017
Промышленность всего 98,1 98,2 97,5 103,6
Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,6 98,7 97,3 105,7
Добывающая промышленность и разработка карьеров 93,3 101,7 100,0 101,8
- добыча каменного и бурого угля 91,3 109,0 112,6 89,7
- добыча сырой нефти и природного газа 90,9 105,6 104,9 101,2
- добыча металлических руд 92,9 100,2 96,3 105,2
Перерабатывающая промышленность 104,1 97,5 96,1 107,5
в том числе     
Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 100,5 100,6 99,4 99,7
Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 106,6 85,4 87,9 101,1
Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 104,3 92,7 94,1 110,6
Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 92,1 97,9 96,4 99,8
Производство химических изделий и химической продукции 104,2 80,5 83,1 154,1
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 114,6 123,1 115,2 105,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 121,9 104,6 99,2 101,6
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 94,3 96,3 95,9 106,7
Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 109,8 95,7 92,0 114,8
производство компьютеров. электрической и оптической продукции 131,9 119,1 116,7 131,2
производство электрического оборудования 142,3 90,1 63,1 113,9
Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 103,0 97,9 101,3 108,1
Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 105,9 92,0 92,1 120,7
Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 109,0 93,9 96,6 114,1
Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 86,2 95,1 98,5 93,7

Данные: Госстат.

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь-февраль 2019 года

 ед измЯнварь-февраль 2019Февраль 2019гФевраль 2019 г к январю 2019. %Февраль 2019 к февралю 2018, %Январь-февраль 2019 к январю-февралю 2018, %
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 4.7 2.2 92.2 109.5 113.6
Нефть сырая тыс тонн 271 129 91.4 106.4 105.2
Газовый конденсат природный. полученный из месторождений газа природного тыс тонн 119 56.7 90.7 107.8 107.3
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд м³ 3.4 1.6 90.7 105.0 104.5
Руды железные неагломерированные млн тонн 25.6 12.5 95.0 97.8 95.4
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 10.2 4.9 93.2 104.9 101.2
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 8.8 4.2 91.3 104.6 99.3
Известняк. флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 0.8 0.4 99.0 101.7 98.3
Пески строительные млн тонн 0.8 0.4 116.6 158.2 82.2
Камень дробленный, щебень . крошка и порошок галька. гравий млн тонн 5.5 3.3 149.3 86.1 78.0
Соль и хлорид натрия чистый. вода морская тыс тонн 579 275 90.7 129.4 158.6
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 7.6 3.5 85.2 84.8 93.3
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 30.9 15.6 102.1 95.7 95.1
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 2.2 1.2 120.9 130.0 127.3
Свинина мороженная тыс тонн 1.1 0.5 94.4 138.7 121.2
Куры. цыплята (тушки). свежие или охлажденные тыс тонн 38.4 18.7 95.1 95.3 92.6
Куры. цыплята (части тушек). свежие или охлажденные тыс тонн 61.5 29.3 90.6 107.3 113.0
Куры. цыплята (тушки). мороженные тыс тонн 22.6 11.7 106.7 100.2 96.0
Колбасные изделия тыс тонн 35.6 17.8 99.9 98.8 97.0
Смеси соков фруктовых и овощных млн.литр 25.2 12.7 101.2 79.4 77.4
Овощи. фрукты. орехи. грибы консервированные тыс тонн 1.9 0.9 84.3 108.8 108.0
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 961 477 98.4 108.2 108.8
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 22.3 11.5 107.0 93.7 91.5
Молоко и сливки жирностью не более 1% тыс тонн 68.0 32.9 93.4 96.1 105.2
Молоко и сливки жирностью более 1% тыс тонн 81.4 38.2 88.3 100.7 105.3
Масло сливочное жирностью не более 85% тыс тонн 12.0 5.9 97.1 77.9 84.3
Сыр свежий неферментированный. включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 12.1 6.2 105.4 103.5 104.3
Сыр тертый. порошковый и др. неплавленный тыс тонн 14.2 6.9 95.4 104.5 102.5
Молоко и сливки, йогурт, кефир. сметана и др. ферментированные продукты тыс тонн 44.9 22.4 100.1 100.1 99.5
Йогурт и сквашенное молоко ароматизированное тыс тонн 21.1 10.5 98.4 108.3 111.0
Мука тыс тонн 252 132 109.4 88.4 86.9
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 144 69.4 93.1 92.6 92.9
Печенье тыс тонн 23.8 12.7 113.6 87.9 87.5
Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах, пластинах. плитах) тыс тонн 8.1 3.8 86.3 81.4 89.0
Кондитерские изделия из сахара, с содержанием какао тыс тонн 7.6 2.9 61.9 62.9 73.2
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 20.4 10.2 99.7 96.3 99.2
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 5.6 2.9 105.9 162.2 154.6
Продукты молокосодержащие тыс тонн 18.2 8.7 92.2 72.6 79.0
Коньяки. бренды тыс дал 321 162 101.7 109.0 127.4
Водка с содержанием спирта не более 45.4% тыс дал 1456 797 121.1 85.4 86.2
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 1099 537 95.5 112.3 101.8
Пиво солодовое. кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0.5% млн дал 20.1 11.3 128.0 109.6 103.3
Воды натуральные минеральные Млн дал      
негазированные млн дал 8.5 4.6 118.4 134.7 138.0
газированные млн дал 11.1 5.7 105.9 113.8 117.9
Напитки безалкогольные млн дал 18.1 8.1 81.3 111.7 117.4
Сигареты, содержащие табак. или смеси табака с заменителями табака млрд шт 6.6 3.9 147.6 79.5 66.2
Пряжа шерстяная тонн 315 163 107.2 110.1 123.5
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 9866 4663 89.6 97.2 94.1
Белье постельное тыс шт 235 99.1 73.1 87.9 98.4
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды тонн 1413 766 118.4 79.5 78.1
Пальто, полупальто. плащи. накидки мужские и мальчиковые тыс шт 38.0 21.6 131.7 102.4 109.8
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 36.1 16.4 83.2 48.1 60.5
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 130 68.2 109.6 105.2 102.3
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 60.3 23.3 63.0 62.1 84.9
Пиджаки и блейзеры женские. девичьи (кроме трикотажных) тыс шт 259 114 78.3 81.7 93.3
Платья (кроме трикотажных) тыс шт 318 157 97.8 103.9 118.3
Футболки, майки, трикотажные изделия тыс шт 692 355 105.1 65.4 64.6
Колготки из синтетических волокон тыс шт 3189 1804 130.3 62.1 75.5
Изделия чулочно-носочные другие (включая носки) тыс пар 6279 3471 123.6 81.0 81.9
Плиты древесностружечные необработанные тыс м3 216 107 97.6 92.8 94.7
Фанера клееная, панели фанерованные тыс м3 31.2 16.4 110.7 95.9 102.1
Паркет деревянный щитовой тыс м2 54.6 27.4 100.7 79.4 81.5
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения тыс тонн 19.8 9.1 85.8 97.4 107.2
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 20.1 10.6 111.2 89.6 93.1
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 69.6 36.2 108.2 102.3 103.0
Коробки и ящики, складные из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 17.6 8.9 101.7 108.2 101.3
Бумага туалетная тыс тонн 17.0 8.5 100.2 103.3 103.5
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс тонн 3.8 2.4 172.8 45.8 46.1
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 1.7 0.8 90.3 98.2 95.9
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 82.1 40.0 95.0 118.0 122.0
Масла и смазки нефтяные. дистилляты и нефтяные тыс тонн 17.2 9.1 112.3 111.0 131.3
Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 68.9 32.5 89.3 100.9 100.6
Серная кислота тыс тонн 91.3 52.8 137.3 89.6 102.2
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 0.5 0.4 577.0 66.7 56.7
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров тыс тонн 7.6 4.9 182.8 92.4 86.6
Краски и лаки, включая эмали на основе полиэфиров тыс тонн 4.8 3.3 227.3 82.2 84.8
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей тыс тонн 1.5 1.0 215.7 109.8 80.6
Средства моющие для чистки тыс тонн 22.6 12.3 120.2 86.8 85.4
Препараты лекарственные, содержащие др. антибиотики тонн 199 86.6 77.1 105.8 121.4
Гормональные, не содержащие антибиотики тонн 16.2 9.2 129.7 87.7 83.3
другие содержащие смешанные и несмешанные продукты тыс тонн 7.4 3.9 114.5 117.9 110.7
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 10.8 5.8 116.8 109.8 103.8
Плиты и плитки керамические млн м² 8.3 4.4 111.7 109.4 104.2
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. м³ 136 72.7 114.5 98.9 89.1
Портландцемент тыс тонн 811 538 197.0 108.8 96.9
Известь негашеная тыс тонн 378 190 101.3 107.4 101.5
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 290 202 229.7 101.8 79.3
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента. бетона или искусственного камня тыс тонн 529 305 135.9 107.1 98.4
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 1.7 1.0 148.3 106.9 99.6
Смеси строительные сухие тыс тонн 145 98.7 214.6 107.4 100.3
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн м² 0.8 0.4 72.6 27.6 50.3
Чугун тыс тонн 3377 1590 89.0 97.5 93.8
Полуфабрикаты из стали плоские тыс тонн 1587 751 90.0 106.6 105.6
Слитки, формы первичные. полуфабрикаты для производства бесшовных труб. из стали нелегированные тыс тонн 1196 597 99.8 118.4 108.4
Слитки, формы первичные, полуфабрикаты, из стали нелегированные тыс тонн 759 341 81.4 84.7 86.8
Прокат готовых черных металлов тыс тонн - - - - -
Проволока из железа или стали нелегированной тыс тонн 25.1 14.0 126.8 90.2 84.0
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 6.9 3.5 106.2 68.2 68.4
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 1583 798 101.7 74.0 87.3
Котлы центрального отопления тыс шт 18.6 10.6 134.4 79.4 77.4
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс шт 125 78.7 168.4 140.3 133.6
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощн. не более 750 Вт тыс шт 5.3 3.1 136.6 71.1 58.6
Трансформаторы электрические, мощностью не более 1 кВ·А млн шт 1.6 1.0 171.9 69.6 77.9
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс шт 122 61.0 100.3 37.7 37.0
Провод изолированный обмоточный тонн 555 337 154.6 96.8 98.6
Проводники электрические напряжением до 1 кВ тыс тонн 21.7 11.9 120.3 96.6 102.0
Проводники изолированные электрич.. напряжением свыше 1 кВ тонн 1518 851 127.6 177.2 166.0
Стиральные машины. сушки тыс шт 41.6 23.7 132.1 104.9 87.4
Агрегаты гидравлические тыс шт 6.2 2.9 89.1 94.1 112.0
Насосы погружные. одноступенчатые дренажные и канализационные. тыс шт 4.6 3.0 192.6 77.1 60.0
Насосы погружные. многоступенчатые тыс шт 21.1 13.1 162.2 177.8 151.3
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тонн 70.7 67.0 1807.4 166.2 29.3
Конвейеры и элеваторы шт. 429 163 61.3 163.0 156.6
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые. кроме оборудования подобного бытового тыс. шт. 14.4 8.9 159.8 63.5 53.3
Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды тыс. шт. 17.4 9.1 110.6 170.2 154.8
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт шт. 268 140 109.4 61.7 80.5
Плуги отвальные шт. 210 116 123.4 64.4 95.5
Рыхлители и культиваторы шт. 752 454 152.3 181.6 130.8
Бороны дисковые шт. 182 126 225.0 89.4 85.4
Сеялки шт. 352 208 144.4 56.7 59.7
Станки для обработки дерева шт. 77 39 102.6 35.5 46.7
Валки для прокатных станов шт. 1036 500 93.3 88.2 97.9
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт. 214 154 256.7 244.4 122.3
Бетономешалки и смесители шт. 412 398 2842.9 96.8 67.9
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 1875 944 101.4 134.1 139.8
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс.шт 2.3 1.5 215.0 85.7 67.1
Вагоны грузовые и вагоны-платформы. ж/д или трамвайные. несамоходные шт 1900 1008 113.0 99.8 105.2
Производство и распределение электроэнергии. газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт/ч 29.5 13.8 87.5 97.5 100.6
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями   11.7 5.0 74.0 89.5 97.1
атомными электростанциями   15.9 7.9 97.1 108.3 110.0
гидроэлектростанциями   1.5 0.7 102.3 64.1 59.3
ветровыми электростанциями   0.3 0.1 89.6 127.8 123.6
солнечными электростанциями   0.1 0.04 198.6 200.5 156.1

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя. зоны проведения ООС.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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10:54 Остатки средств на корсчетах банков 22.03.19

10:37 НБУ продал 21 марта банкам депозитные сертификаты на 6,1 млрд гривен

10:04 Нормативы НБУ нарушает два десятка банков

10:00 20 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $18,7 млн до $284,3 млн

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17:10 Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией - декларация саммита ЕС

15:54 Евросоюз не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

15:37 Стивен Роуч: замедление экономического роста в Китае вызвано внутренними причинами, а не пошлинами США

15:05 Курс турецкой лиры снизился на 1,5% на фоне критики Эрдоганом заявления Трампа по Голанским высотам

12:52 Мадагаскарский провал. Как люди Пригожина ошиблись с президентом

09:53 Дело Хашогги усиливает разногласия между Анкарой и Эр-Риядом

09:30 Экономика в период транзита власти: что стоит за ростом ВВП Казахстана

09:24 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

08:40 Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге

08:19 Белый дом отказался разглашать суть переговоров Трампа и Путина

07:58 Власти Венесуэлы обвинили главу аппарата Гуайдо в терроризме

21.03 Трамп: США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

21.03 Евросоюз готов отложить «брексит» до 22 мая. Но с одним условием

21.03 Арестован бывший президент Бразилии Мишел Темер. Он обвинен в коррупции

21.03 Fitch снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 гг

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18:39 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

15:44 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

13:31 40% украинских миллионеров — женщины

09:24 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

21.03 На украинских трассах сделают шумовую разметку

21.03 Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

20.03 Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

19.03 Новые станции метро на Виноградарь откроются в декабре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

18.03 В Украине вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

14.03 «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 мая повысить тарифы на отопление и горячую воду более чем на 20%

13.03 Украина занимает второе место в Европе по залежам газа

13.03 Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

13.03 Кабмин ввел с апреля выплату ежемесячной помощи в размере 1,7 тыс. гривен за третьего ребенка в семье

12.03 Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса

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17:30 Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум

17:10 Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией - декларация саммита ЕС

16:34 Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве

16:11 Как, похвалив Тимошенко, Бойко угодил сразу трем кандидатам

13:06 Хитрости перетока. Кто во втором туре заберет голоса неудачников

11:29 СБУ предотвратила теракт в метро в Харькове

08:52 «Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение

21.03 Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

21.03 Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО

21.03 Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович

21.03 Готовность к обострению. Зачем «гибридам» на Донбассе секретная российская «Тирада»

20.03 Климкин: «Минск» не мертв, он в коме из-за РФ

20.03 Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных санкциях к юридическим и физлицам, причастным к агрессии РФ

20.03 СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»

20.03 Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

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12:40 Осло станет первым городом с беспроводными зарядками для электромобилей-такси

12:17 Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов

10:49 Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe

21.03 Cadillac представил новый седан CT5

21.03 Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

21.03 Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай

21.03 Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

21.03 Канада внедряет субсидии в $5000 для покупателей электромобилей

21.03 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей

20.03 Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции

20.03 5 фактов, которые перевернут ваши представления о кофе

20.03 Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро

20.03 За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%

20.03 Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами

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21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

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