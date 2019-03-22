40% украинских миллионеров — женщины

40% лиц, получивших доходы свыше миллиона гривен и уже подавших налоговые декларации, - женщины в возрасте от 18 до 78 лет.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

"Сейчас гражданами подано почти 100 тыс налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 13,5 млрд грн. Это почти на 4 млрд грн, или на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Гражданами самостоятельно определено к уплате налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц в сумме почти 269 млн грн, что на 36 млн грн больше, чем в предыдущем году.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1,1 тысячи граждан, которыми определен к уплате налог почти 88 млн грн, или 33 процента от общей суммы налога к уплате.

По структуре доходов треть, или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% - получение других налогооблагаемых доходов и 20% - от предоставления имущества в аренду (субаренду).

Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона и уже подавших декларации, учитывается традиционно в г. Киеве - 35% от общего количества (396 человек), по Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9% (101 и 96 соответственно).

40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самой молодой задекларирован доход от наследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс грн.

Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн, почти 18 лет и он заплатит 121,8 тыс грн. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства.

Наибольшие суммы налога к уплате указаны жителями Киева - 3,5 млн грн от операций с инвестиционными активами и Сумской области - 2,7 млн грн с доходов, полученных из источников за пределами Украины в виде роялти.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая 2019 года.