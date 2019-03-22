Счетная палата выявила нарушений на 17 млрд грн

Счетная палата за 2018 год выявила нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд грн.

Как сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, аудиторы палаты за год проверили 598 объектов на сумму 305 млрд грн, подготовили и утвердили 91 отчет.

"Это нарушение бюджетного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств. В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и выявил нарушений и недостатков на сумму 60 млн грн", - отметил он.

Счетная палата коммуницирует со всеми правоохранителями. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с НАБУ и ГБР, на финальном этапе проработки соглашение с ГПУ.

"По материалам наших аудитов уже начато 62 уголовных производства. И мы ждем обратной связи и должной реакции по другим материалам", - подчеркнул Валерий Пацкан.