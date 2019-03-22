Финансовые новости
- |
- 22.03.19
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Счетная палата выявила нарушений на 17 млрд грн
11:57 22.03.2019 |
Счетная палата за 2018 год выявила нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд грн.
Как сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, аудиторы палаты за год проверили 598 объектов на сумму 305 млрд грн, подготовили и утвердили 91 отчет.
"Это нарушение бюджетного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств. В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и выявил нарушений и недостатков на сумму 60 млн грн", - отметил он.
Счетная палата коммуницирует со всеми правоохранителями. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с НАБУ и ГБР, на финальном этапе проработки соглашение с ГПУ.
"По материалам наших аудитов уже начато 62 уголовных производства. И мы ждем обратной связи и должной реакции по другим материалам", - подчеркнул Валерий Пацкан.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Счетная палата выявила нарушений на 17 млрд грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.03.19
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
|Золото 23 марта продолжает дорожать на заявлениях ФРС
|Нефть 23 марта торгуется в районе максимума с осени 2018 г на надеждах на продление сделки ОПЕК+
|Запрет английского суда «Газпрому» на вывод активов из Англии и Нидерландов остается в силе – «Нафтгогаз»
Это интересно
|Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia
|Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
|Канада внедряет субсидии в $5000 для покупателей электромобилей
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%