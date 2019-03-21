Валовый внешний долг Украины в IV кв.-2018 возрос на 0,5% - НБУ

Валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года возрос на $515 млн, или 0,45% - до $114,71 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на сайте.

Соответствующая динамика связана получением Нацбанком $1,4 млрд первого транша Международного валютного фонда по новой программе stand by, а также размещением Минфином еврооблигаций на $2 млрд и привлечения кредита Deutsche Bank на EUR349,3 млн под гарантии Всемирного банка.

В результате валовый долг сектора госуправления за октябрь-декабрь прошлого года вырос на $1,84 млрд грн, или 4,8% - до $40,13 млрд, центрального банка - на $1,19 млрд, или 17,6%, до $7,94 млрд.

В то же время в других секторах произошло сокращение внешнего долга.

Согласно данным НБУ, в целом за минувший год валовый внешний долг Украины сократился на $0,74 млрд, или 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на $2,93 млрд, или 2,6%.

