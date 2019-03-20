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Транспортные предприятия Украины за 2 мес. увеличили перевозку грузов почти на 6% - Госстат
19:27 20.03.2019 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-феврале 2019 года увеличили перевозку грузов на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 103,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,9% - до 52,1 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-феврале 2019 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 40,5 млн. тонн грузов, что на 4,2% меньше, чем в январе-феврале 2018г. Перевозки лома черных металлов снизились на 55,6%, лесных грузов - на 55,2%, строительных материалов - на 35,2%, кокса - на 12,7%, черных металлов - на 9,8%, цемента - на 6,7%, каменного угля - на 1,7%. Вместе с этим, перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 0,7%, химических и минеральных удобрений - на 1,4%, зерна и продуктов перемола - на 19,5%, нефти и нефтепродуктов - на 24,8%.
В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 76,9%. По сравнению с январем-февралем 2018 года объем зарубежных перевозок грузов уменьшился на 21,6%.
В январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года увеличился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака выросла на 21,4%, газа - на 5,7%, нефти - на 2,8%. Транзит аммиака увеличился на 18,1%, газа - на 15,0%, нефти - на 3,1%.
Грузовые перевозки в Украине в январе-феврале 2019г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к янв-фев2018
|млн тонн
|в % к янв-фев 2018
|Транспорт всего
|52135,0
|102,9
|103,1
|105,9
|железнодорожный
|29177,2
|93,9
|48,6
|93,1
|автомобильный
|7138,2
|118,2
|33,5
|131,3
|водный
|414,6
|89,9
|0,4
|94,1
|трубопроводный
|15358,0
|117,9
|20,6
|107,2
|авиационный
|47,0
|112,0
|0,01
|109,9
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