Транспортные предприятия Украины за 2 мес. увеличили перевозку грузов почти на 6% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-феврале 2019 года увеличили перевозку грузов на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 103,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,9% - до 52,1 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-феврале 2019 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 40,5 млн. тонн грузов, что на 4,2% меньше, чем в январе-феврале 2018г. Перевозки лома черных металлов снизились на 55,6%, лесных грузов - на 55,2%, строительных материалов - на 35,2%, кокса - на 12,7%, черных металлов - на 9,8%, цемента - на 6,7%, каменного угля - на 1,7%. Вместе с этим, перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 0,7%, химических и минеральных удобрений - на 1,4%, зерна и продуктов перемола - на 19,5%, нефти и нефтепродуктов - на 24,8%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 76,9%. По сравнению с январем-февралем 2018 года объем зарубежных перевозок грузов уменьшился на 21,6%.

В январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года увеличился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака выросла на 21,4%, газа - на 5,7%, нефти - на 2,8%. Транзит аммиака увеличился на 18,1%, газа - на 15,0%, нефти - на 3,1%.

Грузовые перевозки в Украине в январе-феврале 2019г: