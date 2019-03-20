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В январе-феврале объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 47,1% до 518 млн гривен
19:22 20.03.2019 |
В январе-феврале 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 47,1% до 518 млн гривен по сравнению с январем-февралем 2018 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 318,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 199,2 млн гривен (239 млн гривен и 113,1 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,7% и составил 998,6 гривен.
Всего в январе-феврале 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 465 тыс. домохозяйств, что на 17,4% больше по сравнению с январем-февралем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 59,3% обращений).
В феврале субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 735,1 тыс. домохозяйств.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен по сравнению с январем 2018 года.
В 2018 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен по сравнению с 2017 годом.
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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