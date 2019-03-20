Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале вырос на 6,8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,8% по сравнению с январем-февралем 2018 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, в феврале-2019 оборот розничной торговли по сравнению с январем-2019 снизился на 4,4%, тогда как в годовом измерении увеличился на 7,2% (сравнительно с февралем 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года зафиксирован в Закарпатской (на 14,6%), Киевской (на 11,1%), Винницкой (на 10,1%), Львовской (на 9,5%), Ивано-Франковской (на 8,9%), Днепропетровской (на 7,9%), Одесской (на 7,8%), Тернопольской (на 7,7%) и Ривненской (на 7,5%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.