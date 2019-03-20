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Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб
16:09 20.03.2019 |
Кабинет министров Украины объявил конкурсы на должности глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, назначив их на 16 апреля 2019 года.
"Сегодня правительство приняло решение объявить конкурс на главу Государственной налоговой и Государственной таможенной службы, а также утвердили условия его проведения, в частности, общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством по вопросам госслужбы", - сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко после правительственного заседания в среду.
Комиссия высшего корпуса госслужбы проведет конкурс 16 апреля, уточнил он.
Как уточнило Министерство финансов на своей странице в соцсети Facebook, конкурс будет состоять из трех этапов.
На первом из них кандидатов будут проверять на знание законодательства, а также владением иностранным языком - английским или французским, далее их будет ожидать решение ряда ситуативных заданий.
"Собеседование будет последним этапом отбора, который будет состоять из двух блоков: презентации кандидатами материалов, касающихся вопросов налоговой или таможенной политики, а также классическое собеседование", - указал в сообщении Минфин.
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