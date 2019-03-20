Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Кабинет министров Украины объявил конкурсы на должности глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, назначив их на 16 апреля 2019 года.

"Сегодня правительство приняло решение объявить конкурс на главу Государственной налоговой и Государственной таможенной службы, а также утвердили условия его проведения, в частности, общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством по вопросам госслужбы", - сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко после правительственного заседания в среду.

Комиссия высшего корпуса госслужбы проведет конкурс 16 апреля, уточнил он.

Как уточнило Министерство финансов на своей странице в соцсети Facebook, конкурс будет состоять из трех этапов.

На первом из них кандидатов будут проверять на знание законодательства, а также владением иностранным языком - английским или французским, далее их будет ожидать решение ряда ситуативных заданий.

"Собеседование будет последним этапом отбора, который будет состоять из двух блоков: презентации кандидатами материалов, касающихся вопросов налоговой или таможенной политики, а также классическое собеседование", - указал в сообщении Минфин.

