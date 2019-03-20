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Минфин ввел единый счет для уплаты таможенных платежей
16:47 19.03.2019 |
Министерство финансов внедрило новую систему уплаты таможенных платежей "Единый счет".
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Благодаря успешному завершению проекта все таможни работают с "Единым счетом" - новой системой уплаты таможенных платежей, которая позволит предприятиям перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможни и платить таможенные платежи по единому авансового счета.
По результатам пилотного проекта, на единый счет поступило более 5,5 млрд гривен средств авансовых платежей и перечислено в государственный бюджет почти 3,4 млрд гривен.
С 18 марта по 16 апреля 2019 остатки средств предприятий на счетах таможен ГФС могут быть использованы для таможенного оформления товаров.
Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой и Государственной казначейской службой переходят в активную фазу внедрения Единого казначейского счета (ЕКС) ГФС для уплаты предприятиями таможенных платежей.
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