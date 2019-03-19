Уровень долларизации экономики остается высоким, - НБУ

Национальный банк констатирует, что уровень долларизации экономики остается высоким.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на Инвестиционном форуме CFA Society Ukraine, передают Українські Новини.

"Мы имеем высокий уровень долларизации экономики, что является следствием отсутствия политической и макроэкономической стабильности, прошедших экономических кризисов и высокого уровня инфляции на протяжении многих лет независимости Украины. Наша задача - снизить долларизацию экономики к естественному уровню через укрепление доверия к гривне как средства расчетов и накопления", - сказал он.

Лучшим способом укрепления доверия к гривне, по его словам, является продолжение текущей монетарной политики Национального банка, направленной на обеспечение ценовой стабильности и снижение инфляции до уровня 5% в среднесрочной перспективе.

Кроме этого, Национальный банк будет уделять много внимания вопросу дедолларизации с точки зрения макропруденциального регулирования, в частности, путем установления определенных требований к банкам.

Олег Чурий также отметил подписание Национальным банком договора об установлении корреспондентских отношений с международным депозитарием Clearstream.

Такой "линк" упростит доступ иностранных инвесторов к рынку облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и позволит улучшить валютную структуру государственного долга благодаря большему спросу на ценные бумаги, номинированные в гривне.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что банкам необходимо работать над сроками фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами.