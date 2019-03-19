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Поступления в Пенсионный фонд Украины за 2 мес.-2019 выросли на 59% к 2 мес-2018
13:17 18.03.2019 |
Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-февраль 2019 года из всех источников финансирования составили 64,4 млрд грн, что на 59% больше поступлений за аналогичный период 2018 года.
Согласно информации ПФУ на его сайте, собственные поступления фонда выросли на 23,3% - до 35,4 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета подскочило в 2,5 раза - с 11,7 млрд грн до 29 млрд грн.
Согласно данным ПФУ, общая сумма его расходов на пенсионные и другие выплаты за указанный период увеличилась на 20,5% - до 62,9 млрд грн с 52,2 млрд грн (без учета 9,9 млрд грн пенсий января 2018 года, профинансированных в декабре 2017 года).
Это позволило ПФУ в январе-феврале этого года погасить полученные с казначейского счета займы на 17 млрд грн при объеме их привлечения в этот период 15,5 млрд грн, тогда как в январе-феврале 2018 года объем погашения составлял всего 6,8 млрд грн при объеме привлечения 16,9 млрд грн.
Как сообщалось, значительный рост поступлений в ПФУ в этом году связан со льготным таможенным оформлением автомобилей. По словам президента Петра Порошенко, суммарно от действия принятого в конце 2018 года закона фонд получил 13,6 млрд грн.
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