В феврале металлурги сократили потребление газа на 12,1% до 145 млн куб. м

В феврале по сравнению с январем объем потребленного металлургическими предприятиями природного газа снизился на 12,1%, или на 20 млн куб. м до 145 млн куб. м.

Об этом говорится в сообщении объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром", передают Українські Новини.

Всего за 2 месяца 2019 года металлурги потребили порядка 310 млн куб м газа (91% относительно аналогичного периода 2018 года).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в феврале составило порядка 910 млн кВт-ч, за 2 месяца - порядка 1 920 млн кВт-ч, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, всего за 2018 год металлурги потребили порядка 1 840 млн куб. м природного газа.

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за 12 месяцев 2018 года составило 11,76 млрд кВт-ч.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" сформировано 24 марта 2016 года путем слияния объединения предприятий "Металлургпром" и Украинской ассоциации предприятий черной металлургии "УкрМет".

Среди участников объединения - 15 ведущих металлургических предприятий Украины, 3 горно-обогатительных комбината, 8 научно-исследовательских, проектно-конструкторских и учебных институтов и 4 коммерческих организации.