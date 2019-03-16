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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина выполнила большинство условий МВФ для получения очередного транша – министр финансов

23:38 15.03.2019 |

Экономика

 

Украина выполнила большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе презентации ответа о выполнении государственного бюджета Украины за 2018 год.

«Большинство условий, которые должны быть выполнены к концу марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время», - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что действующая программа с МВФ достаточно реалистична, и Минфин не видит каких-то проблем с ее выполнением.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 млрд долл. 21 декабря 2018 года. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). По информации Национального антикоррупционного бюро Украины, из-за этого решения все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

После оглашения решения КС в международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявили об угрозе для Украины потерять безвизовый режим с Евросоюзом, а страны «Большой семерки» (G7) и Всемирный банк назвали это решение крупным поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране.

По информации Национального банка, решение Конституционного суда стало одним из ключевых вопросов дискуссии с представителями МВФ, техническая миссия которого работала в Киеве с 5 по 13 марта, но пока Фонд каких-либо решений по этому вопросу не принимал. В целом Нацбанк пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ, отмечая, что работа продолжается в обычном режиме.
По материалам: УНИАН
 

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