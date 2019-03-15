Финансовые новости
- |
- 15.03.19
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин Украины сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах
19:48 15.03.2019 |
Заместитель министра финансов Василий Шкураков сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитах до 2020 года.
"Мы не запрещали никаких размещений средств общего фонда местных бюджетов - мы приостановили действие этого постановления буквально на этот год, чтобы местные бюджеты переориентировались", - сказал он в ходе представления отчета по выполнению государственного бюджета за 2018 год в пятницу.
Замминистра также уточнил, что местные бюджеты в текущем году разместили около 5 млрд грн в ОВГЗ.
"Очень большой интерес у местных громад к ОВГЗ. И Львов, и даже Борисполь, Мариуполь, Днепр интересуются этим инструментом. Они обратились за разъяснениями, как это работает, и сегодня банки, государственные в том числе, внедряют некоторые механизмы и сотрудничают с местными громадами, чтобы искать лучшие возможности для размещения таких ресурсов", - пояснил он.
Как сообщалось, Кабмин 23 января запретил местным бюджетам размешать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Месть Розенблата. Зачем ГПУ открыла дело «Сытник против Трампа»
|В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн
|Зигзаг «Бигусгейта». Как Сытник стал громоотводом для всех
|Читая между строк «секретное» соглашение. Что Варфоломей сделает с ПЦУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин Украины сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах
|Еврокомиссия подтвердила договоренность с Киевом об изменении ЗСТ по курятине
|На АЗС в Киеве 11 марта снова выросли цены на автомобильный газ
|Дефицит госбюджета за 2 мес.-2019 составил 13,6 млрд грн - Минфин
|В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн
|Нефть 15 марта изменяется разнонаправленно в цене после доклада МЭА
Это интересно
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X
|Новый метаматериал поглощает до 94 % шума от воздушных потоков: реактивные двигатели могут стать бесшумными
|Facebook пережил крупнейшие в своей истории сбои в работе
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом