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Дефицит госбюджета за 2 мес.-2019 составил 13,6 млрд грн - Минфин
16:59 15.03.2019 |
Государственный бюджет Украины по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, тогда как в минувшем году по итогам двух первых месяцев года профицит госбюджета составлял 15,3 млрд грн, сообщило Министерство финансов в пятницу.
"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 60,1 млрд грн, из них в нацвалюте - 34,8 млрд грн, в валюте - $886 млн и EUR33 млн", - отметило ведомство.
Поступления от приватизации были равны 154,6 млн грн за счет малой приватизации.
Минфин указал, что с начала этого года по 6 марта объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос более, чем вдвое, или почти на 7 млрд грн.
Ведомство добавило, что 1 марта валютный счет правительства был пополнен на $512 млн за счет займа, привлеченного под частичную гарантию Всемирного банка.
По его данным, доходы госбюджета в январе-феврале 2019 года составили 124,8 млрд грн, или 99,2% от росписи, что на 12%, или 13,3 млрд грн больше показателя за январь-февраль 2018 года. В то же время доходы по общему фонду были исполнены только на 89,7% от росписи, указывает Минфин, не уточняя абсолютного показателя. Ведомство объяснило такой результат рекордной выплатой 32,8 млрд возмещения НДС сокращением производства табачных изделий и значительными накопленными запасами акцизных товаров, а также меньшим прогноза ростом импорта.
Расходы госбюджета за этот период составили 138,4 млрд грн, превысив расход за два месяца 2018 года на 22,3%. В том числе по общему фонду было выплачено 129,5 млрд грн, или на 20,9% больше прошлогоднего показателя, но лишь 91,4% от росписи.
Минфин отметил, что в феврале доходы госбюджета достигли 70,3 млрд грн, что на 8,6% выше росписи и на 24,9% превышают показатель февраля-2018. Доходы общего фонда госбюджета составили 97,9% от росписи, а доходы спецфонда - 197,9%, что связано с поступлением в спецфонд 7,7 млрд грн от растаможки "евроблях" и 1,5 млрд грн от спецконфискации.
Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,026 трлн грн (+10,5% к полученным в 2018 году доходам), в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн (+11,4%), а расходы - соответственно 1,112 трлн грн (+12,8) и 1,006 трлн грн (+13,8%).
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