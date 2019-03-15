В 2018 налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 17% до 97,55 млрд гривен, - ГФС

В 2018 году налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 17% до 97,55 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

По результатам 2018 года плательщики подали почти 304 тыс. деклараций по налогу на прибыль, а к оплате задекларировано 97,55 млрд гривен.

Это на 17%, или на 14,2 млрд гривен больше, чем в 2017 году.

Тогда этот показатель составлял 83,3 млрд гривен.

За IV квартал прошлого года было начислено 30,0 млрд гривен налога на прибыль.

Это на 18%, или на 4,6 млрд гривен превысило сумму начислений IV квартала 2017 года.

Наибольшие суммы начислений за последний квартал 2018 задекларированы плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков и Киева.

Так, плательщиками, которые обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков, задекларировано к уплате 63,7% от общей суммы налога на прибыль, что составляет почти 20,8 млрд гривен, в ГУ в Киеве - 15,2%, или почти 5 млрд гривен.

Общая сумма полученных субъектами хозяйствования доходов по 2018 году составила почти 9,5 трлн гривен, что на 1,3 трлн гривен больше, чем в 2017 году.

При этом по Украине наблюдается адекватный темп роста налога при росте доходов.

При темпе роста доходов в 116,2% темпы роста налога составляют 117%.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.