Кабмин одобрил изменения в Налоговый кодекс

Кабинет министров Украины одобрил разработанный Министерством финансов законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования местных налогов и сборов», который, в частности, предполагает введение унифицированной формы информации о ставках и льготах местных налогов и сборов, и порядка ее предоставления контролирующим органам.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, принятие данного законопроекта позволит предоставлять информацию контролирующим органам в электронном виде для дальнейшей автоматизации и наполнения информационной базы Государственной фискальной службы (ГФС).

В сообщении отмечается, что в настоящее время местные власти принимают решения об установлении местных налогов и сборов на соответствующих территориях (кроме налога на имущество) в произвольной форме, что исключает любую систематизацию ставок местных налогов и сборов, и, соответственно, наполнение базы ГФС.

В этой связи, законопроектом предлагается отменить обязанность местных властей ежегодно принимать решения об установлении местных налогов и сборов.

В сообщении отмечается, что ГФС не позднее 15 июля текущего года обнародует на своем сайте сводную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов на соответствующей территории.

Как сообщал УНИАН, поступления в местные бюджеты платежей, контролируемых Государственной фискальной службой (ГФС), в 2018 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 21,6% - до 230,5 млрд грн.